Finnland schränkt Einreise russischer Sportler ein

„Ihre Einreise in das Land würde eine Gefahr für Finnlands internationale Beziehungen darstellen“, so die Außenministerin. Diese Einschätzung hielt die finnische Regierung in einem Beschluss fest. Die Entscheidung bedeutet zwar kein automatisches Einreiseverbot für alle russischen Athleten – die konkrete Entscheidung über Visa werde von Fall zu Fall getroffen, sagte ein Sprecher. In der Praxis dürfte es dem aber gleichkommen. Die neuen Beschränkungen treten am kommenden Montag in Kraft. Sie gelten auch für Sportler, die unter neutralem Status an Wettkämpfen teilnehmen.