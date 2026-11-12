Finnland schränkt Einreise russischer Sportler ein

Finnland verschärft die Einreisebeschränkungen für russische Sportlerinnen und Sportler. „Solange Russlands Angriffskrieg andauert, haben russische Sportler in Finnland nichts zu suchen“, sagte die finnische Außenministerin Elina Valtonen laut einer Pressemitteilung vom Donnerstag.
„Ihre Einreise in das Land würde eine Gefahr für Finnlands internationale Beziehungen darstellen“, so die Außenministerin. Diese Einschätzung hielt die finnische Regierung in einem Beschluss fest. Die Entscheidung bedeutet zwar kein automatisches Einreiseverbot für alle russischen Athleten – die konkrete Entscheidung über Visa werde von Fall zu Fall getroffen, sagte ein Sprecher. In der Praxis dürfte es dem aber gleichkommen. Die neuen Beschränkungen treten am kommenden Montag in Kraft. Sie gelten auch für Sportler, die unter neutralem Status an Wettkämpfen teilnehmen.
Große Auswirkungen bei Wintersport
Auswirkungen haben die neuen Beschränkungen vor allem auf den Wintersport. Bereits Ende November findet der Langlauf-Weltcup-Auftakt im finnischen Ruka statt, auch der Skisprung-Weltcup ist dort angesetzt. Die Neuregelung steht im Widerspruch zur Linie des Internationalen Olympischen Komitees, das zuletzt die Sanktionen gegen Russlands Athleten aufgehoben hatte und damit den Weg für eine Teilnahme der Sportler des Landes an internationalen Wettbewerben mit eigener Fahne und Hymne freimachte.
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