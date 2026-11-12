David Affengruber: „Das wäre zu kitschig gewesen“

Viel besser hätten die vergangenen Wochen für David Affengruber nicht laufen können. Der Niederösterreicher fixierte Ende August kurz vor Transferschluss den Wechsel von Elche in die englische Fußball-Premier-League zu Fulham, wo er sofort zum Stammspieler avancierte. Nebenbei gelang ihm auch noch Ende September beim 3:1 in Wien gegen den Kosovo sein erstes Länderspieltor. „Dass alles so aufgeht, damit konnte man nicht rechnen“, sagte der 25-Jährige am Donnerstag in Wien.
Sein Debüt für den Londoner Verein feierte Affengruber Anfang September auswärts gegen Liverpool, beim 0:0 hätte es beinahe zu einem Sieg gereicht. „Aber das wäre zu kitschig gewesen“, meinte Affengruber. Auch seine starke Leistung an der Anfield Road machte ihn zur unumstrittenen Stammkraft – keine Selbstverständlichkeit so kurz nach einem Wechsel zu einem Premier-League-Klub. „Aber der Plan war schon, dass es funktionieren soll, wenn ich einen Wechsel mache“, erklärte der Abwehrspieler.
Mittlerweile funktioniert es nicht nur mit der Spielpraxis, sondern auch mit den Ergebnissen. Fulham startete mit zwei Niederlagen und zwei Unentschieden in die Meisterschaft, holte jedoch aus den vergangenen vier Runden acht Punkte und ist mittlerweile 15. „Wir haben zuletzt gut performt und stehen jetzt halbwegs gut da“, sagte Affengruber.
Mehr „hin und her“ in der Premier League
Die Premier League sei im Vergleich zu Spaniens LaLiga „physischer und schneller. Es geht mehr hin und her. In Spanien geht es mehr um Kontrolle mit dem Ball, in der Premier League werden Fehler härter bestraft“, berichtete Affengruber. Unterschiede gibt es auch im Alltag. „In Spanien war ich vom Wetter sehr verwöhnt, es war ein anderer Lebensstil, eine andere Kultur. Das ist das Schöne an unserem Job, dass wir an vielen Orten leben und viele Kulturen erleben können.“
Obwohl er seit über zwei Monaten in Englands Hauptstadt wohnt, fand Affengruber bisher nicht viel Zeit für Sightseeing. „Viel von London habe ich noch nicht gesehen“, sagte der Innenverteidiger. Derzeit liegt der Fokus ohnehin auf dem Nations-League-Spiel am Samstag in Linz gegen Irland. „Es ist für uns ein großer Vorteil, daheim zu spielen. In Irland haben wir ein 0:2 noch in ein 2:2 verwandelt, jetzt haben wir alles in der eigenen Hand“, meinte der frühere Sturm-Graz-Profi.
Gegen die Iren wird Affengruber trotz seiner Premier-League-Erfahrung wohl auf der Bank Platz nehmen, zu heftig ist die aktuelle Konkurrenz in der Innenverteidigung. Warum man gerade in der zentralen Abwehr so gut aufgestellt ist, kann sich Affengruber selbst nicht erklären. „Grundsätzlich ist das für das Nationalteam gut. Jeder hat das Zeug, zu spielen, man muss es sich im Training verdienen.“
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