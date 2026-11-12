David Affengruber: „Das wäre zu kitschig gewesen“

Mehr „hin und her“ in der Premier League

Die Premier League sei im Vergleich zu Spaniens LaLiga „physischer und schneller. Es geht mehr hin und her. In Spanien geht es mehr um Kontrolle mit dem Ball, in der Premier League werden Fehler härter bestraft“, berichtete Affengruber. Unterschiede gibt es auch im Alltag. „In Spanien war ich vom Wetter sehr verwöhnt, es war ein anderer Lebensstil, eine andere Kultur. Das ist das Schöne an unserem Job, dass wir an vielen Orten leben und viele Kulturen erleben können.“