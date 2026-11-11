Lkw lassen Häuser beben: Anrainer verzweifeln

Anrainer sagen: Verkehrschaos wäre vermeidbar gewesen

Was die Betroffenen besonders ärgert: Das Verkehrschaos wäre ihrer Ansicht nach vermeidbar gewesen. Für notwendige Straßenarbeiten haben sie Verständnis, nicht aber für das schlechte Timing. Warum wurde nicht bereits vergangenen Freitag asphaltiert oder mit der Sanierung gewartet, bis die S7 wieder frei ist? Schließlich stand die Sperre von 9. bis 12. November längst fest. Ein Anrainer spricht von „Behördenversagen“ und wirft der Landesstraßenverwaltung mangelnde Abstimmung mit der Asfinag vor.