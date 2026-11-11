Lkw lassen Häuser beben: Anrainer verzweifeln

Ausgerechnet während der viertägigen S7-Sperre sorgt eine unfertige Baustelle auf der Umleitungsstrecke in Rudersdorf für Ärger. Tausende Autos und Lkw donnern über die abgefräste Fahrbahn. Anrainer sprechen von einer vermeidbaren Belastung und werfen Verantwortlichen schlechte Koordination vor.
Die S7 sollte den Bewohnern von Rudersdorf endlich Ruhe bringen. Doch seit Tagen ist es damit vorbei. Tausende Autos und Lkw rollen wegen der Sperre der Schnellstraße wieder durch den Ort.
Und ausgerechnet auf der Umleitungsstrecke sorgt eine unfertige Baustelle für zusätzlichen Ärger. Bei den Anrainern liegen die Nerven blank. Besonders schlimm trifft es einen Bewohner unmittelbar beim Kreisverkehr an der Ortsdurchfahrt. Jedes Mal, wenn ein Lkw über die abgefräste Fahrbahn fährt, donnert es im Haus. Der Lärm ist ohrenbetäubend, das ganze Haus bebt. „Wir sind wirklich schon verzweifelt“, sagt der Mann im Gespräch mit der „Krone“.
Dabei hätte sich die zusätzliche Belastung seiner Ansicht nach vermeiden lassen. Bereits am 4. November begann die Landesstraßenverwaltung mit der Sanierung. Vergangenen Donnerstag wurde die Fahrbahn abgefräst, doch die erhoffte Asphaltierung vor dem Wochenende blieb aus. Nun rumpeln nach Angaben des Anrainers täglich rund 6000 Pkw und 1000 Lkw über die Unebenheiten.
Anrainer sagen: Verkehrschaos wäre vermeidbar gewesen
Was die Betroffenen besonders ärgert: Das Verkehrschaos wäre ihrer Ansicht nach vermeidbar gewesen. Für notwendige Straßenarbeiten haben sie Verständnis, nicht aber für das schlechte Timing. Warum wurde nicht bereits vergangenen Freitag asphaltiert oder mit der Sanierung gewartet, bis die S7 wieder frei ist? Schließlich stand die Sperre von 9. bis 12. November längst fest. Ein Anrainer spricht von „Behördenversagen“ und wirft der Landesstraßenverwaltung mangelnde Abstimmung mit der Asfinag vor.
Bürgermeister versteht den Unmut
Auch Bürgermeister David Venus (SPÖ) kann den Unmut nachvollziehen. Die Sanierung liegt in der Zuständigkeit des Landes. Durch den starken Lkw-Verkehr wurden inzwischen sogar Randsteine beschädigt, die nun repariert werden müssen. Bis Ende der Woche sollen die Arbeiten aber abgeschlossen sein und damit wieder Ruhe einkehren.
Warum die Straße nicht schon vor der Sperre asphaltiert wurde, wollte die „Krone“ vom Büro von Landesrat Heinrich Dorner wissen.
Bezirkshauptmannschaft hat Genehmigung erteilt
Dort heißt es: Größere Bauvorhaben würden selbstverständlich aufeinander abgestimmt. In Rudersdorf handle es sich jedoch um eine Kleinbaumaßnahme, die bei laufendem Verkehr durchgeführt werde. Die Arbeiten seien von der Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf genehmigt worden.
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