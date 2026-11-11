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Ostliga im Wintercheck

Fan-Ansturm, Sorgenkinder und der „Major“-Effekt

Fußball Unterhaus
11.11.2026 18:30
Das neue Sportclub-Stadion lockt massig Fans an.
Das neue Sportclub-Stadion lockt massig Fans an.(Bild: Andree Reiser)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Die Fußball-Ostliga ist spannend wie lange nicht mehr! Der Herbst sorgte für reichlich Nervenkitzel und verspricht ein noch engeres Frühjahr. Die „Krone“ macht den großen Wintercheck.

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„Wer macht’s denn jetzt?“ Diese Frage regierte in den letzten Wochen auf sämtlichen Fußballplätzen in der Umgebung. Anders als im Vorjahr bot der Ostliga-Herbst nämlich einiges an Spannung, die voraussichtlich auch im Frühjahr in ein hart umkämpftes Saison-Finish münden wird. Im Hier und Jetzt setzte sich Marchfeld die Winterkrone auf, hefteten sich allerdings gleich vier Verfolger an die Fersen des Leaders. Die „Krone“ macht den Wintercheck, nimmt Österreichs dritthöchste Spielklasse unter die Lupe.

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