Fan-Ansturm, Sorgenkinder und der „Major“-Effekt

„Wer macht’s denn jetzt?“ Diese Frage regierte in den letzten Wochen auf sämtlichen Fußballplätzen in der Umgebung. Anders als im Vorjahr bot der Ostliga-Herbst nämlich einiges an Spannung, die voraussichtlich auch im Frühjahr in ein hart umkämpftes Saison-Finish münden wird. Im Hier und Jetzt setzte sich Marchfeld die Winterkrone auf, hefteten sich allerdings gleich vier Verfolger an die Fersen des Leaders. Die „Krone“ macht den Wintercheck, nimmt Österreichs dritthöchste Spielklasse unter die Lupe.