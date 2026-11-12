Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“

Die Bundesregierung steht immer wieder in der Kritik. Hohe Preise, politische Streitigkeiten und viele offene Baustellen sorgen bei den Menschen für Gesprächsstoff. Doch wie zufrieden sind die Österreicher tatsächlich mit der Arbeit der Dreierkoalition? Was läuft gut, was muss sich dringend ändern? krone.tv hat nachgefragt. Die Antworten fallen durchaus deutlich aus.