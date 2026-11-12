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Nach Rettung

Naturwinkel Saufuß: Pony-Fest mit Herz und Mut

Burgenland
12.11.2026 11:01
Im Naturwinkel Saufuß wird das Tierwohl großgeschrieben.
Im Naturwinkel Saufuß wird das Tierwohl großgeschrieben.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Couragierte Rettung von „Verena“ und „Hans Peterle“ hat eine Welle der Hilfsbereitschaft unter vielen Tierfreunden ausgelöst. Jetzt wird zum „Tag der offenen Stalltür“ geladen.

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Verwahrlost, bis auf die Knochen abgemagert – unter miserablen Bedingungen sind Schafe, Pferde und kleinere Artgenossen auf einem Anwesen im Bezirk Jennersdorf gehalten worden. Nach einer Anzeige und dem umgehend erfolgten Lokalaugenschein mussten, wie berichtet, die Behörden sofort einschreiten. Die rasch durchgeführte Beschlagnahme hat das Leid der armen Tiere beendet.

Neues Zuhause für Pferde
Erfolgreich verlief die Suche nach einem neuen, gepflegten und sicheren Zuhause am schnellsten für die Ponys „Verena“ und „Hans Peterle“. Die geretteten Vierbeiner – ihr Alter wird auf sieben und zehn Jahre geschätzt – sind im Naturwinkel Saufuß in bester Obhut. In dem fast schon paradiesischen Fleckchen Erde achten beherzte Helfer wie Polizist Rudolf Pilz auf das Wohl von (Wild-)Tieren aller Art. Für den Transport der Ponys und das Futter ist die hilfsbereite Bauernfamilie Uitz aufgekommen.

Begeisterndes Engagement von vielen Seiten lösten die zwei geretteten Ponys „Verena“ und „Hans ...
Begeisterndes Engagement von vielen Seiten lösten die zwei geretteten Ponys „Verena“ und „Hans Peterle“ aus. Am Samstag steigt ein Fest für die beiden in Minihof-Liebau.(Bild: Christian Schulter)

Tiere wieder gesund – Benefiz am Samstag
Der Gesundheitszustand von „Verena“ und „Hans Peterle“ war anfangs höchst besorgniserregend. Befürchtet wurde, die Kleinpferde einschläfern zu müssen. Umsichtig wurden sie aufgepäppelt, jetzt fühlen sich die beiden sichtlich wohl. Ihnen zuliebe wurde ein Benefiz-Fest auf die Beine gestellt, das am Samstag ab 14.30 Uhr im Naturwinkel Saufuß in Minihof-Liebau über die Bühne geht.

Auf dem Programm stehen feierliche Klänge der Turmbläser und eine spannende Märchenstunde am Lagerfeuer. Musikalischer Höhepunkt wird der bekannte Panflöten-Virtuose und Sänger Wolfgang Niegelhell, der mit seinem Blindenführhund „Amando“ stets für besondere Momente sorgt. Eintritt: freie Spende! „Der Erlös und Futterspenden kommen freilich zu 100 Prozent allen Tieren im Naturwinkel Saufuß zugute“, wird betont.

Mit vorbildlicher Einsatzbereitschaft hinter der Hilfsaktion steht Amtstierärztin Michaela Labitsch. Fachkundig hat sie, wie schon in vielen anderen heiklen Fällen, die Initiative ergriffen. Unterstützung hat sie von der „Krone“-Tierecke, Maggie Entenfellner: „Tierliebe allein reicht nicht. Wer Tiere hält, übernimmt Verantwortung – und muss sich bewusst sein, dass Futter, Pflege und Tierarzt Geld kosten. Dass die Ponys jetzt ein gutes Zuhause gefunden haben, macht mich sehr froh.“

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