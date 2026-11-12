Naturwinkel Saufuß: Pony-Fest mit Herz und Mut

Neues Zuhause für Pferde

Erfolgreich verlief die Suche nach einem neuen, gepflegten und sicheren Zuhause am schnellsten für die Ponys „Verena“ und „Hans Peterle“. Die geretteten Vierbeiner – ihr Alter wird auf sieben und zehn Jahre geschätzt – sind im Naturwinkel Saufuß in bester Obhut. In dem fast schon paradiesischen Fleckchen Erde achten beherzte Helfer wie Polizist Rudolf Pilz auf das Wohl von (Wild-)Tieren aller Art. Für den Transport der Ponys und das Futter ist die hilfsbereite Bauernfamilie Uitz aufgekommen.