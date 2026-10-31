Alarm an der Grenze: Virus rückt Österreich näher

Land Burgenland in Alarmbereitschaft

Auch im Burgenland verfolgt man die Entwicklung genau. Das Risiko einer Einschleppung nach Österreich wird als mittel eingestuft. Eine akute Bedrohung bestehe derzeit allerdings nicht, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne). Zusätzliche Schutzmaßnahmen oder eine generelle Stallpflicht seien daher hierzulande vorerst nicht vorgesehen. Bei einer Verschärfung der Lage könnten jedoch kurzfristig Transportbeschränkungen, Sperrzonen und eine regionale Stallpflicht angeordnet werden.