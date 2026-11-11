Cosmó ersang 8800 Euro für die Kinderkrebshilfe

Der Anlass war der runde Geburtstag von Mama Nora, die sich von ihrem Sohn Benjamin Gedeon ein Konzert gewünscht hatte.
Rund 350 Gäste erlebten im Gemeindezentrum Halbturn einen großartigen Konzertabend mit Benjamin Gedeon – alias Cosmó. Eröffnet wurde der Abend mit einer Videogrußbotschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Anschließend sorgte Cosmó mit Songs aus seinem Album „Lieber träum ich weiter“ und natürlich seinem Hit „Tanzschein“ für ausgelassene Stimmung.
Zahlreiche Fans, die teilweise von weit her angereist waren, zeigten sich begeistert. Nach dem Konzert nahm sich der Halbturner gerne noch Zeit für seine Fans, was natürlich besonders gut ankam. Besonderer Dank gilt den zahlreichen freiwilligen Helfern, darunter auch Unterstützer der Kinderkrebshilfe Wien, NÖ und Bgld., sowie allen Sponsoren und Tombola-Spendern.
Erst durch ihr großzügiges Engagement wurde dieser erfolgreiche Benefizabend möglich. Mit 8.800 Euro an gesammelten Spenden zeigte der Abend, wie Musik Menschen verbinden und gemeinsam Gutes bewirkt.
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