Cosmó ersang 8800 Euro für die Kinderkrebshilfe

Zahlreiche Fans, die teilweise von weit her angereist waren, zeigten sich begeistert. Nach dem Konzert nahm sich der Halbturner gerne noch Zeit für seine Fans, was natürlich besonders gut ankam. Besonderer Dank gilt den zahlreichen freiwilligen Helfern, darunter auch Unterstützer der Kinderkrebshilfe Wien, NÖ und Bgld., sowie allen Sponsoren und Tombola-Spendern.