„Lächerlich!“ Regeländerung ärgert Olympiasieger

Zwar hoffe Samuelsson, dass „alles gut läuft“, aber er sei dennoch skeptisch: „Es könnte für die Jury schwierig werden. Auch wenn der Gedanke hinter der Regeländerung gut ist, trägt sie nichts zur Sicherheit bei. Man ist etwas zu weit gegangen“, so das Fazit des Schweden. Auch die norwegischen Biathleten rund um Ingrid Landmark Tandrevold und Johannes Dale-Skjevdal hatten bereits Kritik geäußert.