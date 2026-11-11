„Lächerlich!“ Regeländerung ärgert Olympiasieger

Eine Regeländerung des Biathlon-Weltverbandes sorgt bei einigen Athleten für Ärger. „Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich“, zeigt sich etwa Staffel-Olympiasieger Jesper Nelin gegenüber der Zeitung „Aftonbladet“ verärgert. Und er ist in seinem Team nicht der Einzige ...
Das neue Regelwerk besagt, das alle Biathleten „die Gewehrriemen über beiden Schultern tragen und beide Arme vollständig durch die Riemen gesteckt haben, wenn sie den Schießstand betreten und verlassen.“ Eine doch erhebliche Änderung – denn bisher war es erlaubt, zumindest eine Hand beim Anlaufen durch den Riemen zu geben und so wichtige Sekunden zu gewinnen.
Eine Praxis, die nun der Vergangenheit angehören soll und dazu führt, dass die Athleten ihr jahrelang angepasstes Training abändern müssen. Gerade bei Routiniers stößt das auf wenig Gegenliebe. „Ich verstehe zwar, dass es diese Regeln gibt, wenn man die Matte verlässt. Aber es ist schwer, einem alten Hund das Sitzen beizubringen“, ärgert sich etwa Nelin.
Es könne sehr einfach passieren, so der Schwede, dass ein Athlet die Hand doch hineinsteckt, sich „dabei ertappt und sie dann wieder herauszieht“. Dass aufgrund der neuen Regel eine Disqualifikation droht, sei deshalb für den Staffel-Olympiasieger eine überharte Strafe.
Eine „VAR-Falle“ im Biathlon?
Teamkollege Sebastian Samuelsson warnt sogar vor einer „VAR-Falle“, wie man sie vom Fußball kenne. „Ich befürchte, dass wir in Diskussionen geraten, mehr Kamerawinkel auf die Sportler richten und darüber nachdenken werden, ob die Regeln eingehalten werden oder nicht“, so der 29-Jährige.
Zwar hoffe Samuelsson, dass „alles gut läuft“, aber er sei dennoch skeptisch: „Es könnte für die Jury schwierig werden. Auch wenn der Gedanke hinter der Regeländerung gut ist, trägt sie nichts zur Sicherheit bei. Man ist etwas zu weit gegangen“, so das Fazit des Schweden. Auch die norwegischen Biathleten rund um Ingrid Landmark Tandrevold und Johannes Dale-Skjevdal hatten bereits Kritik geäußert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.