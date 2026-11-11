„Angst in Barcelona“: Flick hat ein Luxusproblem

„Noch nicht hundertprozentig fit“

„Ancelotti (Teamchef von Brasilien, Anm.) weiß, dass er die Spielzeit aufteilen muss. Auch für die Nationalmannschaft wäre es problematisch, wenn ich mich verletzen würde. Wir haben miteinander gesprochen, und er weiß, dass ich mich gerade von meiner letzten Verletzung erhole. Mir geht es gut, aber ich bin noch nicht hundertprozentig fit“, weiß auch der Barca-Kapitän selbst. Dennoch verspricht der Stürmer: „Die Barca-Fans brauchen sich keine Sorgen zu machen, denn ich achte gut auf mich.“