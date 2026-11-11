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Katalanen sind nervös

„Angst in Barcelona“: Flick hat ein Luxusproblem

La Liga
11.11.2026 14:48
Barcelona-Trainer Hansi Flick
Barcelona-Trainer Hansi Flick(Bild: AFP/JOSEP LAGO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für zahlreiche Barcelona-Profis stehen in den kommenden Tagen Länderspiele auf dem Programm. Für die Katalanen ist es auf einer Seite natürlich eine Ehre, so viele Teamspieler in ihren Reihen zu wissen – völlig entspannt dürfte Trainer Hansi Flick allerdings nicht bleiben.

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„Angst in Barcelona“, titelte die spanische „Marca“ in Hinblick auf die Länderspielpause. Mit Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsi, Fermin Lopez und Joan Garcia verliert Flick allein an Spaniens Nationalmannschaft fünf Spieler, außerdem wird Raphinha in Brasilien und Frenkie de Jong in den Niederlanden gebraucht.

Pedri und Lamine Yamal werden beim Weltmeister gebraucht.
Pedri und Lamine Yamal werden beim Weltmeister gebraucht.(Bild: EPA/Enric Fontcuberta)

Ja, zum nächsten Pflichtspiel gegen Villarreal am 22. November wären alle Spieler wieder zurück in Barcelona – vorausgesetzt sie bleiben fit. Denn genau davor sollen Flick und Co. aktuell Angst haben.

Böse Erinnerungen
Ganz unbegründet sind die Sorgen nicht, verletzten sich doch De Jong und Raphinha in den vergangenen Monaten bei Einsätzen im Nationalteam. Vor allem auf Letzteren wird Flick nur sehr ungern verzichten. In 14 Pflichtspielen brachte es Raphinha in der laufenden Saison auf satte 19 Tore und drei Assists.

Ein Ausfall Raphinhas würde Barca schwer treffen.
Ein Ausfall Raphinhas würde Barca schwer treffen.(Bild: EPA/JUANJO MARTIN)

„Noch nicht hundertprozentig fit“
„Ancelotti (Teamchef von Brasilien, Anm.) weiß, dass er die Spielzeit aufteilen muss. Auch für die Nationalmannschaft wäre es problematisch, wenn ich mich verletzen würde. Wir haben miteinander gesprochen, und er weiß, dass ich mich gerade von meiner letzten Verletzung erhole. Mir geht es gut, aber ich bin noch nicht hundertprozentig fit“, weiß auch der Barca-Kapitän selbst. Dennoch verspricht der Stürmer: „Die Barca-Fans brauchen sich keine Sorgen zu machen, denn ich achte gut auf mich.“

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