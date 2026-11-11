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Zuvor Konto geleert

Witwe kassiert nach Tod von Clanchef 4500 Euro

Österreich
11.11.2026 15:00
Hier soll der Clan-Chef der Pleite-Großfamilie in den Tod gestürzt sein – der Staat finanziert ...
Hier soll der Clan-Chef der Pleite-Großfamilie in den Tod gestürzt sein – der Staat finanziert jetzt seine Witwe und die fünf Kinder.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Seit Jahren soll eine rumänische mutmaßliche Sozialbetrüger-Großfamilie abkassieren. Jetzt stürzte einer der Clanchefs bei Bauarbeiten in Wien in den Tod. Genau jener Staat, dem er bisher auf der Nase herumgetanzt haben soll, hilft jetzt seiner Witwe und den fünf Kindern mit 4500 Euro pro Monat aus.

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Das verdächtige „Geschäftsmodell“ der Großfamilie aus Niederösterreich ist laut bisherigen Justizermittlungen immer gleich: Firmen gründen, Familienmitglieder für Versicherungsmonate zum Schein anstellen, nebenbei Sozialhilfe abkassieren und zugleich keine Krankenkassen-Beiträge oder sonstige staatlichen Abgaben zahlen.

Pleitier lebt in Villa und räumt Konto leer
In einem der unzähligen Insolvenzverfahren kam es im vergangenen Jahr dann zu wüsten Szenen. Als Anwalt Manfred Arbacher-Stöger vor der trotz offizieller Pleite schicken Neubauvilla auftauchte, um sich für die Gläubiger einen Überblick zu verschaffen, rasteten der Firmenchef und dessen Schwager aus.

Kein Wunder: Denn der Pleitier hatte offenbar sein Konto mit Barbehebungen von in Summe knapp 250.000 Euro leer geräumt. Zuletzt betrug das offizielle Bankguthaben nur 243 Euro und fünf Cent.

Mit Auto auf Anwalt zugefahren
Nach anfänglichen Drohungen soll der nahe Verwandte des schillernden Geschäftsmannes sich in sein Auto gesetzt, Gas gegeben – und direkt auf den Masseverwalter zugefahren sein. Erst als der Jurist in dieser lebensbedrohlichen Situation zu seiner aufgrund eines Waffenpasses berechtigt geführten Pistole griff, hielt der renitente Lenker kurz vor ihm an.

Auch sonst ist der Rumäne kein unbeschriebenes Blatt. Weil er mehrere hunderttausend Euro während eines Konkurses abgezogen bzw. zur Seite geschafft haben soll, wurde er bereits zu einer – bedingten – Haftstrafe verurteilt. Jetzt ist der 45-Jährige tot!

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Wie sich jetzt herausstellte, kam es bereits Anfang Oktober zu einem Drama. Der Mann stürzte bei einem Arbeitsunfall im dritten Wiener Gemeindebezirk Landstraße aus dem fünften Stock in die Tiefe. 

Schulden bei Krankenkasse – Staat finanziert Witwe und Kinder
Zurück bleiben seine Ehefrau und fünf Kinder. Obwohl nur eine Pleitefirma des Rumänen-Clans der Gesundheitskasse mehr als 40.000 Euro an Rückständen schuldet, springt jetzt der Staat für die Hinterbliebenen ein. Die Witwen- und Waisenpension bzw. Ausgleichszahlungen belaufen sich für die sechsköpfige Familie auf rund 4500 Euro pro Monat …

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