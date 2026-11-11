Witwe kassiert nach Tod von Clanchef 4500 Euro

Mit Auto auf Anwalt zugefahren

Nach anfänglichen Drohungen soll der nahe Verwandte des schillernden Geschäftsmannes sich in sein Auto gesetzt, Gas gegeben – und direkt auf den Masseverwalter zugefahren sein. Erst als der Jurist in dieser lebensbedrohlichen Situation zu seiner aufgrund eines Waffenpasses berechtigt geführten Pistole griff, hielt der renitente Lenker kurz vor ihm an.