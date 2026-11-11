Identitäre verteilten Flyer bei Wiener Gymnasien

Laut „Profil“ hatten die Identitären Videos der Flyer-Aktion unter anderem auf einer neu eingerichteten Seite namens „rechte-schueler“ veröffentlicht. Zwar ist es verboten, direkt vor Schulen politische Propaganda zu verteilen. Laut der Wiener Bildungsdirektion fanden die Verteilaktionen aber nicht auf dem Schulgelände statt. Man prüfe aber, ob man dennoch dagegen vorgehen könnte, falls Schulen in Social-Media-Videos erkennbar sind, hieß es laut dem Bericht. „Die Bildungsdirektion für Wien distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten der Flyer.“