Frisierter E-Scooter erreicht im Test 127 km/h

„Zu viele Modelle verschiedener Hersteller“

Aber wieso gibt es überhaupt Scooter, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit so massiv überschreiten können? „Das liegt daran, dass es so viele verschiedene Modelle von so vielen Herstellern gibt“, erklärt der stellvertretende Leiter der Landesverkehrsabteilung Kärnten, Hannes Micheler. Diese könnten oft ganz einfach aufgemotzt werden – teilweise sogar, ohne dass ein Mechaniker die Finger im Spiel hat. Denn vereinzelt kommt es vor, dass Hersteller „versteckte“ Möglichkeiten eingebaut haben, um die Drosselung des Elektromotors auszuschalten, etwa indem Gashebel und Bremse in einer bestimmten Anzahl und Reihenfolge betätigt werden.