Polizei stoppt Lenker
Frisierter E-Scooter erreicht im Test 127 km/h
Aufgrund steigender Unfallzahlen intensiviert die Polizei in Deutschland derzeit die Kontrollen von E-Scootern. Neben Geschwindigkeitsübertretungen stellen Einsatzkräfte dabei immer häufiger illegal manipulierte Fahrzeuge fest. Für Erstaunen sorgte zuletzt ein Fall im nordrhein-westfälischen Iserlohn: Dort wurde ein E-Scooter aus dem Verkehr gezogen, der eine Spitzengeschwindigkeit von 127 km/h erreichte.
In Deutschland gilt für E-Scooter eine gesetzlich festgelegte bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von maximal 20 km/h. Auf die sechsfache Geschwindigkeit brachte es ein in Iserlohn aus dem Verkehr gezogenes Gerät.
Jugendliche flüchteten
Die Beamten waren auf mehrere Jugendliche mit E-Scootern aufmerksam geworden und wollten die Fahrzeuge kontrollieren. Als die Gruppe die Polizisten bemerkte, flüchteten die Jugendlichen. Ein 16-Jähriger konnte jedoch gestoppt werden.
Strafanzeige und Ermittlungen gegen Eltern
Der E-Scooter wurde beschlagnahmt und anschließend auf einem Rollenprüfstand untersucht (siehe unten). Dort beschleunigte das Fahrzeug auf bis zu 127 km/h. Gegen den 16-Jährigen wurde laut „Bild“ eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Führerschein eingeleitet. Auch gegen seine Eltern wird wegen der Zulassung eines manipulierten Fahrzeugs ermittelt.
Die Exekutive warnt auch in Österreich eindringlich vor Manipulationen an E-Scootern. Bremsen, Fahrwerk und Reifen sind für derart hohe Geschwindigkeiten nicht ausgelegt. Dadurch steigt das Risiko schwerer Unfälle für Fahrer und Unbeteiligte erheblich.
E-Scooter-Rollenprüfgeräte für Polizei
Auch in Österreich wurden bereits vor einiger Zeit sogenannte E-Scooter-Rollenprüfgeräte in Betrieb genommen. Damit können Beamte sowohl die Motorleistung als auch die erreichbare Höchstgeschwindigkeit erfassen – zuverlässig und rechtskonform.
Das Gerät sieht nicht besonders spektakulär aus, besteht eigentlich nur aus zwei Rollen und einem Bildschirm. Bei einer Kontrolle wird das hintere Rad des Scooters auf die Rollen gestellt und der Gashebel betätigt. Und schon entscheidet sich, ob man mit dem Scooter weiterfahren oder nicht.
„Zu viele Modelle verschiedener Hersteller“
Aber wieso gibt es überhaupt Scooter, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit so massiv überschreiten können? „Das liegt daran, dass es so viele verschiedene Modelle von so vielen Herstellern gibt“, erklärt der stellvertretende Leiter der Landesverkehrsabteilung Kärnten, Hannes Micheler. Diese könnten oft ganz einfach aufgemotzt werden – teilweise sogar, ohne dass ein Mechaniker die Finger im Spiel hat. Denn vereinzelt kommt es vor, dass Hersteller „versteckte“ Möglichkeiten eingebaut haben, um die Drosselung des Elektromotors auszuschalten, etwa indem Gashebel und Bremse in einer bestimmten Anzahl und Reihenfolge betätigt werden.
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