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Ex-Teamchef sicher

Antonelli? „Irgendwann wird Ferrari ihn bekommen!“

Formel 1
11.11.2026 15:16
Kimi Antonelli: Ein Italiener im Mercedes – für viele Fans ein Dorn im Auge.
Kimi Antonelli: Ein Italiener im Mercedes – für viele Fans ein Dorn im Auge.(Bild: AFP/YURI CORTEZ)
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Von krone Sport

Kimi Antonelli ist gerade erst zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte gekürt worden, da gibt es schon Spekulationen über seine Zukunft. Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner glaubt, dass der Italiener eines Tages für Ferrari fahren wird.

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Schon Anfang September hatte Ralf Schumacher erklärt, dass er Antonelli eines Tages bei Ferrari sieht. Für ihn werde sich „die Frage nicht lange stellen“, so der ehemalige Rennfahrer bei „Sky“. Allerdings vermutet Schumacher, dass der Weltmeister noch „ein paar Jahre bei Mercedes fahren wird“.

„Irgendwann wird es soweit sein“
Auch Ex-Teamchef Günther Steiner rechnet mit einem späteren Wechsel zur Scuderia. „Manche Leute fragen, warum er nicht für Ferrari fährt. Das ist das Einzige, was für Italien nicht ganz perfekt ist: dass es einen italienischen Meister gibt, der nicht für Ferrari fährt“, sagte der Südtiroler gegenüber „RacingNews365“. „Aber ich denke, irgendwann wird es soweit sein.“

Günther Steiner
Günther Steiner(Bild: AFP/APA/Simon Wohlfahrt)

Antonelli sei schließlich erst 20 Jahre alt. „Er ist noch so jung, daher wird er meiner Meinung nach irgendwann für Ferrari fahren“, sagte der 61-Jährige. „Wird es kurzfristig sein? Nein. Es wird vielleicht noch 10 Jahre dauern. Aber irgendwann wird er es natürlich als Italiener mit diesem Talent schaffen.“

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„Morgen unterschreiben“
Dass Ferrari derzeit mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc zwei Top-Fahrer unter Vertrag hat, sieht Steiner nicht als Hindernis für einen Wechsel. Antonelli habe bei Mercedes aktuell die besten Chancen auf eine erfolgreiche Saison. „Ich würde es so formulieren: Irgendwann werden sie ihn bekommen. Ich gehe aber davon aus, dass Kimi schon morgen dort unterschreiben könnte, wenn er das wollen würde“, sagte Steiner. 

Neue Haarpracht
Während Ferrari sicherlich stolz wäre, einen italienischen Weltmeister im Team zu haben, hat Antonelli seinen Stolz auf die Nation auch mit einer neuen Haarpracht zum Ausdruck gebracht. Als Mercedes ein Video davon auf „X“ postete, staunte Teamchef Toto Wolff nicht schlecht, als er sah, dass Antonelli sich die Haare in den italienischen Farben Grün, Weiß und Rot gefärbt hatte und durch das Mercedes-Headquarter spazierte. „Hat man dich dafür bezahlt?“, scherzte Wolff in Richtung Antonelli.

Gut möglich, dass Wolff schon langsam aufpassen muss, dass sein Schützling nicht von der Scuderia abgeworben wird ...

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