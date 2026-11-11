Antonelli? „Irgendwann wird Ferrari ihn bekommen!“

Neue Haarpracht

Während Ferrari sicherlich stolz wäre, einen italienischen Weltmeister im Team zu haben, hat Antonelli seinen Stolz auf die Nation auch mit einer neuen Haarpracht zum Ausdruck gebracht. Als Mercedes ein Video davon auf „X“ postete, staunte Teamchef Toto Wolff nicht schlecht, als er sah, dass Antonelli sich die Haare in den italienischen Farben Grün, Weiß und Rot gefärbt hatte und durch das Mercedes-Headquarter spazierte. „Hat man dich dafür bezahlt?“, scherzte Wolff in Richtung Antonelli.