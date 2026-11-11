Comeback bei Red Bull Salzburg rückt näher

So steht es um Kapitän Veratschnig

Bei Abwehrchef Kevin Boma sieht die Sache etwas anders aus. Der Togolese trug aus dem Heimsieg gegen Austria Lustenau (5:1) eine Wadenverletzung davon. Für die ersten Spiele nach der Pause ist der 23-Jährige noch fraglich. Durchaus positive Nachrichten gibt es hingegen von Kapitän Nikolas Veratschnig. Der Kärntner musste im September seine Zelte beim ÖFB-Team abbrechen, weil er sich eine Knieverletzung zugezogen hatte.