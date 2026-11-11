Comeback bei Red Bull Salzburg rückt näher

Während zahlreiche Kicker bei ihren Nationalteams weilen, absolvierten einige Kicker von Red Bull Salzburg am Mittwoch das letzte Mannschaftstraining vor einer kleinen Pause. Ein verletzter Offensivspieler dürfte in absehbarer Zeit wieder einsatzbereit sein, auch bei Kapitän Veratschnig gibt es durchaus positive Nachrichten.
Zwölf Teamspieler stehen Red Bull Salzburg in der aktuellen Länderspielpause nicht zur Verfügung. Darunter findet sich auch Bartosz Mazurek, der erstmals im Aufgebot des polnischen A-Nationalteams steht. Der Rest vom Schützenfest spulte am Mittwoch noch eine Einheit im Trainingszentrum in Taxham ab.
Am kommenden Montag wird Trainer Danny Röhl seine Mannen wieder auf der Anlage begrüßen, ehe es in den letzten Block vor der Winterpause geht. Läuft alles nach Plan, ist Enrique Aguilar dann wieder mit von der Partie. Der Schweizer hatte sich in der vergangenen Länderspielpause eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Das Comeback des Offensivspielers rückt nach mehrwöchiger Verletzungspause damit näher.
So steht es um Kapitän Veratschnig
Bei Abwehrchef Kevin Boma sieht die Sache etwas anders aus. Der Togolese trug aus dem Heimsieg gegen Austria Lustenau (5:1) eine Wadenverletzung davon. Für die ersten Spiele nach der Pause ist der 23-Jährige noch fraglich. Durchaus positive Nachrichten gibt es hingegen von Kapitän Nikolas Veratschnig. Der Kärntner musste im September seine Zelte beim ÖFB-Team abbrechen, weil er sich eine Knieverletzung zugezogen hatte.
Aktuell dreht der Rechtsverteidiger ohne Ball und Belastung läuferisch seine Runden am Trainingsplatz. Wann Veratschnig wieder ins Pflichtspielgeschehen eingreifen kann, ist aber noch nicht absehbar.
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