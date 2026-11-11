Transfercoup! Kapfenberg schnappt sich Ex-NBA-Ass

Schon nach diesem ersten College-Jahr gelang Stanley der Sprung in die NBA: Die Indiana Pacers wählten ihn 2020 an 54. Stelle des Drafts. Damit gehörte er zu den weltweit nur 60 Spielern, die in diesem Jahr gedraftet wurden. Diese frühe Auswahl unterstreicht, welches Potenzial ihm bereits als jungem Spieler zugetraut wurde. Als Zweitrundenpick galt er als Entwicklungsspieler mit NBA-Perspektive - insbesondere seine außergewöhnliche Athletik machte ihn interessant.