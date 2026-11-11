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Transfercoup! Kapfenberg schnappt sich Ex-NBA-Ass

Sport-Mix
11.11.2026 14:01
Mit Stolz präsentierten die Verantwortlichen von Basketball-Meister Kapfenberg ihren ...
Mit Stolz präsentierten die Verantwortlichen von Basketball-Meister Kapfenberg ihren Top-Neuzugang: Ex-NBA-Profi Cassius Stanley.(Bild: bulls_sander)
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Von Steirerkrone

Nun ist die Tinte trocken, der Neuzugang offiziell vorgestellt. Wie die „Krone“ im Vorfeld bereits berichtet hat, gelang Basketball-Meister Kapfenberg ein absoluter Transfer-Coup. Die Bulls verpflichteten einen Ex-Profi aus der NBA! 

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Cassius Stanley heißt der Neue in Kapfenberg. Und der US-Amerikaner bringt NBA-Erfahrung und internationale Spielpraxis in die Obersteiermark. Seine College-Karriere absolvierte Stanley an der renommierten Duke University, einer der traditionsreichsten Talenteschmieden des US-Basketballs, unter Trainerlegende Mike Krzyzewski.

Schon nach diesem ersten College-Jahr gelang Stanley der Sprung in die NBA: Die Indiana Pacers wählten ihn 2020 an 54. Stelle des Drafts. Damit gehörte er zu den weltweit nur 60 Spielern, die in diesem Jahr gedraftet wurden. Diese frühe Auswahl unterstreicht, welches Potenzial ihm bereits als jungem Spieler zugetraut wurde. Als Zweitrundenpick galt er als Entwicklungsspieler mit NBA-Perspektive - insbesondere seine außergewöhnliche Athletik machte ihn interessant.

Bulls-Mastermind Michael Schrittwieser und den Kapfenberger Basketballern gelang mit Cassius ...
Bulls-Mastermind Michael Schrittwieser und den Kapfenberger Basketballern gelang mit Cassius Stanley ein Transfercoup.(Bild: GEPA)

33 Spiele in der NBA
In den folgenden beiden Saisonen absolvierte Stanley insgesamt 33 NBA-Spiele – 24 für die Indiana Pacers und neun für die Detroit Pistons. Ein besonderes Highlight war seine Teilnahme am NBA Slam Dunk Contest 2021. Nun soll Stanley in Kapfenberg für Glanzmomente sorgen.

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