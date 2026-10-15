Interwetten verlost exklusive Ski-Alpin Preise

Interwetten und Ski Austria – Eine Erfolgsgeschichte

Bereits seit 2017 verbindet INTERWETTEN und Ski Austria eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Diese wurde Anfang 2026 beim legendären Nightrace in Schladming vorzeitig bis 2029 verlängert. Damit bleibt der Sportwetten-Pionier auch in den kommenden Jahren Offizieller Event-Partner von Ski Austria und setzt weiterhin auf besondere Erlebnisse für die heimischen Skifans. Um diese erfolgreiche Partnerschaft zu feiern, verlost INTERWETTENeinzigartige Preise rund um den Ski-Alpin Weltcup.