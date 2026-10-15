Interwetten verlost exklusive Ski-Alpin Preise

Zehn Jahre Partnerschaft, zehn exklusive Preise! INTERWETTEN feiert ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Ski Austria Team mit einem großen Gewinnspiel zur Weltcup-Saison 2026/27. Zum Auftakt in Sölden können Skifans ihr Gespür für Bestzeiten beweisen und sich die Chance auf attraktive Preise sichern – darunter VIP-Erlebnisse, signierte Ski und vieles mehr!
Wenn sich die besten Skirennläufer der Welt wieder auf die Jagd nach Hundertstelsekunden begeben, sind Spannung und Gänsehaut garantiert! Am 24. und 25. Oktober fällt am Rettenbachgletscher in Sölden der Startschuss für die alpine Weltcup-Saison 2026/27. Mittendrin ist auch INTERWETTEN, das heuer gemeinsam mit Ski Austria ein ganz besonderes Jubiläum feiert und die Fans mit exklusiven Gewinnchancen belohnt.
Interwetten und Ski Austria – Eine Erfolgsgeschichte
Bereits seit 2017 verbindet INTERWETTEN und Ski Austria eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Diese wurde Anfang 2026 beim legendären Nightrace in Schladming vorzeitig bis 2029 verlängert. Damit bleibt der Sportwetten-Pionier auch in den kommenden Jahren Offizieller Event-Partner von Ski Austria und setzt weiterhin auf besondere Erlebnisse für die heimischen Skifans. Um diese erfolgreiche Partnerschaft zu feiern, verlost INTERWETTENeinzigartige Preise rund um den Ski-Alpin Weltcup.
Mitmachen und gewinnen
Bei jedem Rennen in Österreich verlost INTERWETTEN nun tolle Sachpreise wie Skibrillen, Skihauben, Karten für die nächsten Ski-Rennen, Public Viewing Tickets oder Wettguthaben von INTERWETTEN. Zusätzlich werden unter allen Teilnehmern auch 10 exklusive Hauppreise verlost darunter
Geben Sie einfach Ihren persönlichen Tipp auf die Frage nach der Bestzeit des Siegers in Sölden nach zwei Läufen im Herren-Riesenslalom am 25. Oktober 2026 ab und schon können Sie einen dieser tollen Preise gewinnen.
Unter allen Teilnehmern der jeweiligen Gewinnspielrunde werden die Zwischenpreise verlost. Wer bei mindestens einem Rennen die Siegerzeit richtig tippt, qualifiziert sich zusätzlich für die Verlosung der zehn exklusiven Hauptpreise.