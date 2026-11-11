Kate über Genesung: „Gute und schlechte Tage“

Prinzessin Kate spricht in einem Interview ganz offen über ihre wohl schwerste Zeit: Vor zwei Jahren wurde bei der Ehefrau von Prinz William Krebs diagnostiziert. Mittlerweile ist die 44-Jährige in Remission, doch der Genesungsprozess war nicht immer einfach, wie Kate jetzt zugibt.
In der aktuellen Ausgabe des Magazins „Country Life“, das Prinz William als Gast-Chefredakteur herausgab, sprach seine Ehefrau mit Autor Robert Macfarlane ganz offen nicht nur über „die Natur, Hoffnung und unser Zugehörigkeitsgefühl“, sondern vor allem auch über ihren langen Weg zur Genesung nach dem Ende ihrer Krebsbehandlung.
Kate spricht von Natur als „Zufluchtsort“
Schon in der Vergangenheit hatte Kate darüber berichtet, dass ihr die Natur in den letzten zwei Jahren viel Kraft gegeben habe. Jetzt hakte Macfarlane nach: „Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber wenn Sie gerne darüber sprechen möchten: Welche Rolle spielte die Natur bei Ihrer Genesung von der Krankheit?“
Kate, die für das Magazin von Josh Shinner an einen Baumstamm gelehnt fotografiert wurde, räumte ein, dass es für sie definitiv einen Zusammenhang gegeben habe. Für sie gehe es darum, „zuzuhören und aufmerksam zu sein“, erklärte sie – und sprach über ihre eigenen Erfahrungen: „Was mir aus eigener Erfahrung wirklich am Herzen liegt, ist, Krankheit und Genesung mit einem ganzheitlichen Ansatz anzugehen. Ja, eine schwere Krankheit bringt viele körperliche Herausforderungen mit sich, aber es gibt auch einen tieferen Teil in uns allen.“
Die Natur habe ihr ermöglicht, „eine tiefere Verbindung zu meinem Geist, meinem Körper und meiner Seele zu finden“, fuhr Kate fort. Das sei möglich, da die Natur ihrer Meinung nach „etwas Einzigartiges bietet“: „Sie urteilt nicht über uns und erwartet keine Leistungen von uns. Sie lässt uns einfach sein. Sie war wirklich mein Zufluchtsort und ein Ort, an den ich mich instinktiv hingezogen fühlte.“
„Genesung nicht geradlinig“
Schon immer hätten Menschen Trost in der Natur gesucht, erläuterte Kate weiter. Natur sei daher auch eine Art „ruhiger Lehrer“ für sie. Weshalb man sich bei der Genesung einer Krankheit nicht nur mit Menschen umgeben sollte, die einem guttun, sondern auch Orte finden sollte, in denen man Frieden finden kann, ist sich Kate sicher.
Und die Prinzessin von Wales teilte dann auch einen sehr persönlichen Moment aus dem Spital. „Im Krankenhaus wurde mir gesagt, dass meine Genesung nicht geradlinig verlaufen würde. Es werde gute und schlechte Tage geben, und es werde Zeit brauchen.“ Das sei eine Parallele zur Natur, erklärte Kate. „Sie zeigt uns, dass Phasen der Ruhe, der Besinnung und der Erneuerung genauso wichtig sind, wie Momente des Wachstums.“
Prinz William koordinierte die aktuelle Ausgabe von „Country Life“ als Gast-Chefredakteur und gab auch seiner Ehefrau Kate Raum, über Persönliches zu sprechen:
Sie könne Hoffnung aus der Natur schöpfen, erklärt die 44-Jährige in „Country Life“. Sie lehre die Menschen nämlich, „dass wir trotz aller Herausforderungen, die das Leben für uns bereithält, nicht allein sind und mit etwas verbunden sind, das größer ist als wir selbst“.
Schon als Kind „Gefühl der Freiheit“ in Natur verspürt
Aber nicht nur bei ihrer Genesung spielte die Natur eine wichtige Rolle, schilderte Kate, sondern auch bei der Entwicklung von Kindern. Schon lange beschäftigt sich die künftige britische Königin mit dem Thema, hat frühkindliche Entwicklung zu ihrem Steckenpferd gemacht.
Die „zunehmende Ängstlichkeit unter Kindern und Jugendlichen“ betrachte sie daher mit Sorge, schilderte Kate. Es sei eine „Generation, die mehr denn je online und mit der Technik vernetzt ist. In dieser zunehmend digitalen Welt halte ich es für wichtiger denn je, dass Kinder mit einem starken Gefühl der Zugehörigkeit, Verbundenheit und emotionalen Geborgenheit aufwachsen. Die Natur ist ein natürliches Umfeld, in dem diese Fähigkeiten entwickelt werden können.“
Sie selbst habe es schon als Kind immer in die Natur gezogen, schilderte Kate weiter. „Ich habe in Bächen gespielt, bin auf dem Land spazieren gegangen, habe Brombeeren gepflückt oder einfach Zeit allein in meiner eigenen Welt verbracht.“ Schon damals habe sie in der Natur „immer ein Gefühl von Freiheit verspürt, etwas, das mit dem Draußen sein zu tun hat und das man anderswo nur schwer findet.“
Kate gab Einblick in Erziehung ihrer Kinder
Man könne als Erwachsener diesbezüglich viel von Kindern lernen, ist sich Kate zudem sicher. „Wenn wir klein sind, scheinen wir die Dinge bewusster wahrzunehmen“, führte sie aus. „Leider ist das etwas, das wir meiner Meinung nach als Erwachsene aus den Augen verlieren.“ Man sei oftmals so beschäftigt, „dass wir einfach vergessen, innezuhalten, einen Gang herunterzuschalten und die kleinen Details des Lebens wahrzunehmen“.
Das sei auch etwas, woran sich Kate bei der Erziehung von George, Charlotte und Louis immer wieder erinnere: nämlich ihren Kindern „die Freiheit zum Erkunden zu geben, anstatt ihnen ständig vorzugeben, was sie sehen oder denken sollen“.
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