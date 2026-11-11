Kate über Genesung: „Gute und schlechte Tage“

Kate, die für das Magazin von Josh Shinner an einen Baumstamm gelehnt fotografiert wurde, räumte ein, dass es für sie definitiv einen Zusammenhang gegeben habe. Für sie gehe es darum, „zuzuhören und aufmerksam zu sein“, erklärte sie – und sprach über ihre eigenen Erfahrungen: „Was mir aus eigener Erfahrung wirklich am Herzen liegt, ist, Krankheit und Genesung mit einem ganzheitlichen Ansatz anzugehen. Ja, eine schwere Krankheit bringt viele körperliche Herausforderungen mit sich, aber es gibt auch einen tieferen Teil in uns allen.“