Flydubai nimmt Betrieb vor Weihnachten wieder auf

Fast pünktlich zur Weihnachtszeit nimmt die Fluglinie Flydubai mit 12. Dezember die Mitte September ausgesetzten Direktflüge nach Salzburg wieder auf. Geflogen wird dreimal pro Woche.
Die staatliche Fluglinie aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat die Mozartstadt seit 2021 im Angebot. Ende Februar 2026 war die Verbindung wegen des Iran-Kriegs jedoch schon einmal für vier Monate eingestellt worden.
Laut Airline bietet die Strecke Reisenden aus den VAE Zugang zu kulturellen Highlights und beliebten Winterurlaubszielen. Der Flughafen Dubai (DXB) ist ein wichtiges internationales Drehkreuz. 2024 wurden rund 92 Millionen Passagiere befördert. Damit liegt DXB im weltweiten Vergleich auf Rang zwei. Ein weiterer Ausbau ist geplant.
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