Flydubai nimmt Betrieb vor Weihnachten wieder auf

Laut Airline bietet die Strecke Reisenden aus den VAE Zugang zu kulturellen Highlights und beliebten Winterurlaubszielen. Der Flughafen Dubai (DXB) ist ein wichtiges internationales Drehkreuz. 2024 wurden rund 92 Millionen Passagiere befördert. Damit liegt DXB im weltweiten Vergleich auf Rang zwei. Ein weiterer Ausbau ist geplant.