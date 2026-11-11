Wettbewerbshüter gehen gegen PayPal vor

Nachteil für Kunden und günstigere Anbieter

„Wenn Händler die unterschiedlichen Kosten der Zahlungsmethoden bei ihrer Preisgestaltung nicht berücksichtigen können, könnte das den Wettbewerb zwischen den Zahlungsdiensten beeinträchtigen“, sagte Kartellamtschef Andreas Mundt. „Andere, günstigere Anbieter hätten es dann schwerer, sich gegenüber PayPal durchzusetzen“, fügte er hinzu. Und das habe dann Folgen für die Verbraucher, auf die durch die Praxis PayPals höhere Kosten zukommen könnten.