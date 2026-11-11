Wettbewerbshüter gehen gegen PayPal vor

Weil dessen Gebührenpolitik im Internethandel den Wettbewerb unzulässig beschränken könnte, knöpft sich das deutsche Bundeskartellamt den Zahlungsdienstleister PayPal vor. Der US-Konzern untersage Händlern, die seine Zahlungsmethode in ihren Webshops anbieten, von Verbrauchern hierfür ein gesondertes Entgelt zu erheben, teilte das Kartellamt am Mittwoch mit.
PayPal zählt in Deutschland, aber auch in Österreich, zu den bedeutendsten Zahlungsdienstleistern im Internethandel. Händler müssen für die Abwicklung von Zahlungen ein Entgelt entrichten, können diese Kosten für PayPal aber nicht bei ihrer Preisgestaltung berücksichtigen. So müssten letztlich alle Kunden für die Gebühren PayPals aufkommen, lautet der Vorwurf.
Nachteil für Kunden und günstigere Anbieter
„Wenn Händler die unterschiedlichen Kosten der Zahlungsmethoden bei ihrer Preisgestaltung nicht berücksichtigen können, könnte das den Wettbewerb zwischen den Zahlungsdiensten beeinträchtigen“, sagte Kartellamtschef Andreas Mundt. „Andere, günstigere Anbieter hätten es dann schwerer, sich gegenüber PayPal durchzusetzen“, fügte er hinzu. Und das habe dann Folgen für die Verbraucher, auf die durch die Praxis PayPals höhere Kosten zukommen könnten.
„PayPal teilt die vorläufige Einschätzung des Bundeskartellamts nicht“, sagte dagegen ein Sprecher des Konzerns.
PayPal zu Stellungnahme aufgefordert
Die deutsche Behörde könnte nun darauf dringen, dass PayPal die Praxis einstellt. Auch könnte sie einen durch einen möglichen Kartellrechtsverstoß erlangten wirtschaftlichen Vorteil abschöpfen. PayPal hat jetzt aber zunächst Gelegenheit, zu der vorläufigen Einschätzung Stellung zu nehmen.
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