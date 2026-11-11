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„Blut an den Händen“

Dublin: Joe Biden mit Milchpackerln beworfen

Außenpolitik
11.11.2026 14:16
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Während eines Überraschungsbesuchs von Ex-US-Präsident Joe Biden hatten die Sicherheitskräfte in der irischen Hauptstadt Dublin alle Hände voll zu tun. Denn vor der Trinity College, wo Bidens Sohn Hunter geehrt wurde, protestierten Dutzende Menschen gegen die Israel-Politik der USA. Dabei flogen auch Gegenstände in Richtung des ehemaligen Staatschefs.

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Hunter Biden wurde für seine jüngste öffentliche Auseinandersetzung mit der amerikanischen Politik und Medienlandschaft sowie sein Engagement für die Aufklärung über Suchterkrankungen und deren Bewältigung mit der Goldmedaille für „herausragende Beiträge zum öffentlichen Diskurs“ geehrt. Der Feier wohnten auch Joe Biden und Ehefrau Jill bei.

Der Besuch von Joe Biden wurde bis zuletzt geheim gehalten. Doch am Tag der Ehrung sickerte die ...
Der Besuch von Joe Biden wurde bis zuletzt geheim gehalten. Doch am Tag der Ehrung sickerte die Information durch. Wenig später versammelten sich bereits die ersten Demonstranten vor dem College.(Bild: AP/Niall Carson)

„Du hast Blut an deinen Händen“
In der Zwischenzeit versammelten sich pro-palästinensische Aktivisten vor der Universität und protestierten lautstark gegen Bidens Unterstützung Israels im Gaza-Krieg. „Genozid-Joe, du hast Blut an deinen Händen“, schrie die wütende Menge, die von massiv postierten Sicherheitskräften im Zaum gehalten werden musste.

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Die irischen Sicherheitskräfte hatten alle Hände voll zu tun, um die pro-palästinensischen ...
Die irischen Sicherheitskräfte hatten alle Hände voll zu tun, um die pro-palästinensischen Demonstranten im Zaum zu halten.(Bild: AP/Niall Carson)

Als das Präsidenten-Ehepaar das Gebäude verließ und in ihr Auto stieg, flogen mehrere Gegenstände – darunter Milchpackerln – in ihre Richtung. Leibwächter spannten Regenschirme auf und brachten Joe und Jill Biden schnell in Sicherheit. Die Polizei schritt ein und nahm zwei Personen fest.

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