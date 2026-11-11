Advent in barockem Ambiente

Wenn Lichter die bunten Häuser der historischen Silberzeile erhellen und es am Hauptplatz nach Punsch duftet, beginnt im oberösterreichischen Schärding die Adventzeit. Kleine und große Besucher können sich außerdem auf die Suche nach dem Weihnachtsschatz begeben.
Verpackt in eine weihnachtliche Geschichte führt eine Schatzsuche für die ganze Familie durch die verwinkelten Gassen zu den schönsten Plätzen der historischen Stadt am Inn und schließlich zum Schatz. Stärken kann man sich anschließend bei der „Punschzeit“, die ab dem 19. November am Stadtplatz vor der Kulisse der bekannten Silberzeile stattfindet. Die Farben der Hausfassaden sind übrigens nicht zufällig gewählt. Sie stammen aus der Zeit der Zünfte, als einzelnen Gewerben bestimmte Farben zugeordnet wurden, Bäckern etwa Blau oder Metzgern Rot.
Geschenke und regional hergestelltes Kunsthandwerk werden bei der „Weihnachtsmagie“ im Burggraben an den Adventwochenenden angeboten, die Perchten erobern am Feiertag Mariä Empfängnis die Stadt. Wer gleich ein Wochenende hier verbringt, kann ausführlich die ausgezeichnete kulinarische Seite von Schärding entdecken.
Weihnachtszauber mit Gaumenfreuden
Diese reicht vom gemütlich-urigen Wirtshaus bis zur mit vier Hauben ausgezeichneten Küche des Lukas Restaurant reicht. Und wenn es der Wettergott dann noch gut meint und die Dächer der Silberzeile mit Schnee bedeckt, wie ich es selbst schon erleben durfte, ist das das i-Tüpfelchen für einen romantischen Besuch in der malerischen Barockstadt.
Infos: www.schaerding.at
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