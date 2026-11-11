Advent in barockem Ambiente

Verpackt in eine weihnachtliche Geschichte führt eine Schatzsuche für die ganze Familie durch die verwinkelten Gassen zu den schönsten Plätzen der historischen Stadt am Inn und schließlich zum Schatz. Stärken kann man sich anschließend bei der „Punschzeit“, die ab dem 19. November am Stadtplatz vor der Kulisse der bekannten Silberzeile stattfindet. Die Farben der Hausfassaden sind übrigens nicht zufällig gewählt. Sie stammen aus der Zeit der Zünfte, als einzelnen Gewerben bestimmte Farben zugeordnet wurden, Bäckern etwa Blau oder Metzgern Rot.