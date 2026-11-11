Gaffer bei Unfällen: Braucht es höhere Strafen?

Sie war die Einzige, die Hilfe leistete, während viele andere Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle zwar langsam passierten und auch Fotos und Videos machten, jedoch nicht einschritten. Dieses Problem nimmt zu und daher wird auch der Ruf nach passender Gerichtsbarkeit lauter. Braucht es höhere Strafen für Gaffer? Reden Sie jetzt in unserem neuen Debattenbereich mit und tauschen Sie sich mit anderen Lesern aus: