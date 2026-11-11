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Gaffer bei Unfällen: Braucht es höhere Strafen?

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11.11.2026 14:00
Nach Unfällen kommt es aufgrund von Schaulustigen immer wieder zu unnötigen Verzögerungen und ...
Nach Unfällen kommt es aufgrund von Schaulustigen immer wieder zu unnötigen Verzögerungen und teils auch gefährlichen Vorkommnissen.(Bild: FF Kuchl)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Eine junge Burgenländerin war nach einem Unfall die Einzige, die Hilfe leistete. Jetzt fordert Sie mehr Empathie und Hilfsbereitschaft. Braucht es höhere Strafen für Gaffer? 

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Sie war die Einzige, die Hilfe leistete, während viele andere Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle zwar langsam passierten und auch Fotos und Videos machten, jedoch nicht einschritten. Dieses Problem nimmt zu und daher wird auch der Ruf nach passender Gerichtsbarkeit lauter. Braucht es höhere Strafen für Gaffer? Reden Sie jetzt in unserem neuen Debattenbereich mit und tauschen Sie sich mit anderen Lesern aus: 

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