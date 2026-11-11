Das große Einmaleins für die „fünfte Jahreszeit“

Darf ich verkleidet in die Arbeit kommen?

Ob Clownnase, Cowboyhut oder Piratenkostüm – grundsätzlich gilt: Es gibt kein generelles Kostümverbot, aber auch kein Recht auf Verkleidung. Am besten klärt man im Vorfeld, ob Faschingskostüme im Betrieb erlaubt oder zumindest geduldet sind. Der Arbeitgeber selbst kann keinem Mitarbeiter ein Kostüm vorschreiben. Ausnahmen gibt es nur dort, wo ein Kostüm Teil der Arbeit ist – etwa bei einer Faschingsveranstaltung, im Gastgewerbe oder im Kostümverleih.