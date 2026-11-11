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Fasching in Österreich

Das große Einmaleins für die „fünfte Jahreszeit“

Leben
11.11.2026 13:33
In Österreich hat der Fasching bzw. Karneval eine lange Tradition. Vor Beginn der Fastenzeit ...
In Österreich hat der Fasching bzw. Karneval eine lange Tradition. Vor Beginn der Fastenzeit dreht sich alles um Ausgelassenheit und Lebensfreude. Im Bild: Faschingseröffnung 2026 in Wien(Bild: Mario Urbantschitsch)
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Von krone.at

Ob wilder Maskenzauber im Alpenland oder edler Walzer in den Wiener Ballsälen: Die fünfte Jahreszeit spaltet Österreich in Feierwütige und Genießer – sorgt aber in jedem Fall für Rekordumsätze. Doch woher stammt die Faschingstradition eigentlich, welche Traditionen muss man kennen, und was sagt der Chef, wenn man als Clown im Büro auftaucht? Alle Infos rund um den Fasching, Bräuche und die Spielregeln am Arbeitsplatz.

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Der Fasching hat seine Wurzeln in einer Mischung aus heidnischen Frühlingsbräuchen und der christlichen Vorbereitung auf die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Im Mittelalter legte die Kirche die Festtage fest. Bevor am Aschermittwoch die strengen Fastenregeln traten (kein Fleisch, keine Eier, kein Alkohol), nutzte man die Tage davor, um Vorräte aufzubrauchen und exzessiv zu feiern.

Das Wort Fasching leitet sich vom mittelhochdeutschen Begriff Vastschanc (Fastenschank) ab – dem letzten Einschenken oder Verabreichen des Fastentrunks vor dem Fastenbeginn.

Wann beginnt die Faschingszeit?
Der Startschuss für die fünfte Jahreszeit fällt punktgenau am 11. 11. um 11.11 Uhr, wenn die Narren symbolisch die Herrschaft übernehmen. Die intensivste Zeit startet am Unsinnigen Donnerstag bzw. Schmutzigen Donnerstag und gipfelt am Faschingsdienstag – dem Tag vor Aschermittwoch. An diesem Tag kehrt beim traditionellen Heringsschmaus wieder Ruhe ein – und die 40-tägige Fastenzeit beginnt.

Welche Traditionen gibt es in Österreich?
Die Tiroler Fasnacht zählt zum UNESCO-Kulturerbe und wird in Orten wie Imst, Telfs oder Nassereith gefeiert. Der Ausseer Fasching im steirischen Salzkammergut wird von drei prägenden Figurengestalten beherrscht. Am Faschingmontag ziehen die „Trommelweiber“ lautstark durch die Orte, während am Faschingdienstag die prachtvoll mit Pailletten bestickten „Flinserln“ Nüsse an Kinder verteilen und die schneebedeckten „Pless“ den harten Winter verkörpern.

Nicht nur für Kinder ist der Fasching ein Riesenspaß!
Nicht nur für Kinder ist der Fasching ein Riesenspaß!(Bild: Jürgen Fuchs)

Der Villacher Fasching in Kärnten ist vor allem für seine humorvollen Faschingssitzungen und die jährlichen Fernsehübertragungen bekannt. Dabei darf das kulinarische Wahrzeichen, der Krapfen, natürlich nicht fehlen. Der Heringsschmaus am Aschermittwoch markiert schließlich das offizielle Ende des Faschings und den Beginn der vierzigtägigen Fastenzeit. 

Die Wiener Ballsaison bildet das städtische Gegenstück zu den ländlichen Masken- und Schreckbräuchen. In der Bundeshauptstadt feiert man die Narrenzeit vor allem in eleganter Abendgarderobe auf zahlreichen Bällen (siehe unten).

Der Faschingskrapfen, traditionell gefüllt mit Marillenmarmelade, gilt in ganz Österreich als ...
Der Faschingskrapfen, traditionell gefüllt mit Marillenmarmelade, gilt in ganz Österreich als das kulinarische Wahrzeichen der Faschingszeit.(Bild: Stock Adobe, Krone KREATIV)

Fasching im Job
Zu Fasching wird auch in der Arbeit gern gefeiert. Doch was ist wirklich erlaubt? Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) klärt, was am Arbeitsplatz erlaubt ist – und wo klare Grenzen gelten.

Darf ich verkleidet in die Arbeit kommen?
Ob Clownnase, Cowboyhut oder Piratenkostüm – grundsätzlich gilt: Es gibt kein generelles Kostümverbot, aber auch kein Recht auf Verkleidung. Am besten klärt man im Vorfeld, ob Faschingskostüme im Betrieb erlaubt oder zumindest geduldet sind. Der Arbeitgeber selbst kann keinem Mitarbeiter ein Kostüm vorschreiben. Ausnahmen gibt es nur dort, wo ein Kostüm Teil der Arbeit ist – etwa bei einer Faschingsveranstaltung, im Gastgewerbe oder im Kostümverleih.

Alkohol im Büro: Geht das?
Ein Glas Sekt zum Anstoßen? Das ist in vielen Betrieben üblich – aber mit Maß und Ziel. Grundsätzlich gilt: Es gibt kein generelles Alkoholverbot, in manchen Bereichen aber gelten besonders strenge Regeln (Lkw-, Buslenker, Baustellen, etc.).

Muss ich zur Firmen-Faschingsfeier?
Wenn der Arbeitgeber zu einer Faschingsfeier während der Arbeitszeit einlädt, dann muss diese auch entlohnt werden. Auch ist man während dieser Zeit arbeitsunfallversichert. Findet die Feier außerhalb der Arbeitszeit statt, ist der Besuch freiwillig und unbezahlt. Bei privaten Nachfeiern greift die Versicherung nicht mehr.

Faschingsnarren im Westen
Übrigens: Jeder Zweite in Österreich feiert Fasching, besonders ausgiebig wird im Westen des Landes gefeiert. Wien bildet das Schlusslicht. Im Schnitt werden 75 Euro für Einkäufe im Handel (vorwiegend Kostüme) ausgegeben. Ebenfalls fester Bestandteil des Faschings ist die Ballsaison. Sie erreicht mit dem Wiener Opernball am 12. Feber ihren Höhepunkt.

Faschingszeit ist Ballsaison
Dass die Ballsaison 2026/27 eine ganze Aneinanderreihung von Festen wird, davon geht Dominic Schmid, der Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer aus: „Wir rechnen mit ausverkauften Bällen und somit rund 600.000 Besuchern. Damit ist allerdings auch der Plafond erreicht, mehr geht nicht, denn die Termine und die Locations sind voll ausgenützt.“

Eröffnung des Opernballs 2026
Eröffnung des Opernballs 2026(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

245 Millionen Euro an Wertschöpfung
Damit bringen die Bälle, so die inflationsangepasste Berechnung für die heurige Saison, rund 245 Millionen Euro an Wertschöpfung – alleine für den Standort Wien. Schmid: „Die wirtschaftliche Stärke der Ballsaison liegt darin, dass sie eine ganze Wertschöpfungskette in Bewegung setzt. Ein Ballabend beginnt wirtschaftlich betrachtet lange vor dem ersten Walzer. Ballgäste kaufen oder leihen festliche Kleidung, besuchen Friseur- und Kosmetikstudios, gehen essen und nutzen Taxis oder andere Verkehrsmittel.“

Auf Basis der inflationsangepassten Berechnung entfallen pro Ballgast durchschnittlich rund 135 Euro auf Eintrittskarten und Tischreservierungen, 93 Euro auf Speisen und Getränke am Ball, 57 Euro auf Kleidung und Accessoires, 47 Euro auf ein Abendessen vor dem Ball, 41 Euro auf Friseur- und Kosmetikleistungen sowie 31 Euro auf Taxifahrten.

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