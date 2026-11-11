Kärntner kämpft um Darts-WM! Duell mit Stars fix

Mit dem Sieg beim „PDC Europe Start Regionalfinale Österreich West“ hat sich der Villacher Christian Gödl für die European Open 2027 in Salzburg fixiert. Dort kann er sich mit Topstars wie Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen oder Gerwyn Price messen. Noch heuer kämpft er um das WM-Ticket. Mit einem Sieg bei der Super League geht es im Dezember ins „Ally Pally“.
Das kam überraschend! Das Villacher Darts-Ass Christian Gödl gewann Ende Oktober das „PDC Europe Start Regionalfinale Österreich West“ in Kundl. Damit sicherte er sich als erster Kärntner eine Teilnahme an einem Major-Bewerb der PDC. Im Juni 2027 nimmt er neben Topstars wie Luke Littler, Luke Humphries oder Gian van Veen an den European Open in Salzburg teil.
Zu einem Treffen mit den Weltbesten kann es aber bereits im Dezember kommen. „Nach dem Finale wurde mir gesagt, dass ich die Quali für die Super League spielen muss. Das hab ich gar nicht gewusst. Da musste ich noch eine Woche Urlaub nehmen“, lacht Gödl, der beruflich Installateur ist. Mit einem 6:2 über Tommy Scheirer gelang der Einzug in den Hauptbewerb.
Dort sind insgesamt 24 Personen am Start. Erst spielt man in vier Gruppen, mit je sechs Personen. Die besten Vier jeder Gruppe kommen ins Achtelfinale. Nach fünf Partien steht Gödl aktuell auf Rang fünf in seiner Gruppe. Gewinnt der 46-Jährige am Ende sogar dasTurnier, geht es im Dezember nach London zur WM in den „Ally Pally“, wo 5000 Fans warten. Unabhängig davon, ob die WM-Quali gelingt, nimmt Gödl im Jänner an der Q-School teil. Dort kann er sich die PDC-Tour-Card sichern.
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