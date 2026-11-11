Kärntner kämpft um Darts-WM! Duell mit Stars fix

Dort sind insgesamt 24 Personen am Start. Erst spielt man in vier Gruppen, mit je sechs Personen. Die besten Vier jeder Gruppe kommen ins Achtelfinale. Nach fünf Partien steht Gödl aktuell auf Rang fünf in seiner Gruppe. Gewinnt der 46-Jährige am Ende sogar dasTurnier, geht es im Dezember nach London zur WM in den „Ally Pally“, wo 5000 Fans warten. Unabhängig davon, ob die WM-Quali gelingt, nimmt Gödl im Jänner an der Q-School teil. Dort kann er sich die PDC-Tour-Card sichern.