So kommen Sie nun zu einer Wohnung in der Hofburg

Residieren neben dem Bundespräsidenten: Die Burghauptmannschaft hat die Vormerklisten für Wohnungen in der Hofburg eingestampft und auf ein neues Vergabesystem umgestellt. Sie kommen Sie jetzt zu einer der raren Top-Adressen in der Wiener Innenstadt.
Vor 18 Jahren hat sich Dietmar S. auf die Vormerkliste für eine begehrte Wohnung in der Hofburg setzen lassen. Als er kürzlich zaghaft nachfragte, wie weit er in der Reihung vorgerückt sei, kam die Überraschung. Die Liste wurde abgeschafft.
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