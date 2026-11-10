Sieben Buben in Kärnten Opfer von Kinderschänder

Nicht sonderlich begabt, dafür aber nett und freundlich: Mehrere Familien in Kärnten vertrauten einem 25-Jährigen, er durfte sich auch mit ihren Kindern treffen. Bis die Wahrheit ans Licht kam. Der Mann sitzt wegen schweren Missbrauchs und Vergewaltigung vor Gericht. Es gibt sieben Opfer!