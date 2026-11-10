Israel: Wenn das nur gut geht!

Staatspräsident Herzog hat Oppositionsführer Eisenkot mit der Regierungsbildung beauftragt. Er hat dazu eine Frist von sechs Wochen.
Eisenkots Oppositionsblock würde für eine Mehrheit die Stimmen der arabischen Parteien benötigen. Wie lange hielte diese Regierung?
Netanyahu stürzen ist eine Sache, ein Regierungsprogramm durchziehen die andere Sache. Wie würden die Israel-Araber reagieren, wenn es wieder gegen die Gaza- und Westjordan-Araber losgeht?
Innerhalb der Eisenkot-Koalition gibt es erhebliche Differenzen über die Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien sowohl als Regierungsmitglieder als auch als nur parlamentarische Unterstützer. So mancher müsste über den eigenen Schatten springen.
Jedenfalls wäre eine Regierungsbeteiligung der Araber ein Wendepunkt in der israelischen Geschichte. Noch nie hatten sie so großen politischen Einfluss – ausgerechnet nach dem 7.-Oktober-Massaker und während des Tiefpunkts des Verhältnisses Israels mit seinen muslimischen Feinden.
Scheitert Eisenkot an der Regierungsbildung, wäre wieder Netanyahu am Zug. Bis dahin bleibt er Regierungschef – und hat die Armee in der Hand.
Schon jetzt rührt er mit alter Vehemenz die Trommel. Er beschwört bürgerkriegsähnliche Unruhen „viel schlimmer als alles, was derzeit in Paris und Brüssel passiert. Mit einer solchen Regierung kann Israel nicht überleben!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.