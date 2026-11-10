„Erhoffe nicht nur Erfolge – erwarte sie mir auch“

Aus seinem spanischen Domizil verfolgt Josef Hickersberger den Endspurt in der Nations League – der Ex-Teamchef ist ein großer Fan der aktuellen Mannschaft, plauderte mit der „Krone“ auch über die Rückkehr Yusuf Demirs, Rapids Erfolgslauf und das Stadion-Thema.
Bei Temperaturen um 20 Grad entspannt Josef Hickersberger derzeit in Südspanien, schlägt zwischendurch nach wie vor gerne ab: „Das Single-Handicap ist Geschichte, neun Löcher tun es inzwischen auch. Hauptsache, es macht Spaß“, beschreibt der frühere Teamchef und Rapid-Meistermacher seine Golf-Aktivitäten. Bei den kommenden Partien Österreichs in der Nations League wird „Hicke“ vor dem TV mitfiebern. Der 78-Jährige sprach mit der „Krone“ über...
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