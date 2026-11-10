Sportpleiten-Experte: So tickt der neue VSV-Boss!

Kärntens Sport in der Krise – der VSV stellte einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens. Ein echter Sportpleiten-Experte soll die Adler jetzt vor dem Konkurs bewahren: Rechtsanwalt Michael Pontasch konnte heuer schon Fußball-Klub Austria Klagenfurt vor dem Kollaps retten, jetzt ist der Klagenfurter zum Masseverwalter und neuen Geschäftsführer der Villacher bestellt worden. So tickt der Ex-Profi, das plant er – und wird er Helmut Kaltenegger fragen?
Am Mittwoch, dem 11. November, wird der Fasching eingeläutet. Zum Lachen ist im Kärntner Sport aber derzeit keinem zumute. Dabei hatte VSV-Boss Oliver Bergauer kurioserweise noch am Samstag zur Lage des Klubs der „Krone“ gesagt: „Es ist alles auf Schiene!“
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