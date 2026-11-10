Acht Jahrzehnte zwischen Laufbahn und dem Parkett

Zwei Sportarten, drei Olympia-Auftritte, zahlreiche Erfolge: Maria Sykora feiert ihren 80. Geburtstag. Die ehemalige Europameisterin blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück, erzählt von Olympia-Erlebnissen und verrät, warum sie bis heute mit Leichtathletik und Handball mitfiebert.