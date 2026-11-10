Acht Jahrzehnte zwischen Laufbahn und dem Parkett

Zwei Sportarten, drei Olympia-Auftritte, zahlreiche Erfolge: Maria Sykora feiert ihren 80. Geburtstag. Die ehemalige Europameisterin blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück, erzählt von Olympia-Erlebnissen und verrät, warum sie bis heute mit Leichtathletik und Handball mitfiebert.
Wenn Österreichs Sport einen Feiertag hätte, dann wäre heute einer! Maria Sykora, eine der erfolgreichsten Leichtathletinnen des Landes, begeht ihren 80. Geburtstag.
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