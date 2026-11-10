Wanda lädt zum großen Weihnachtskonzert ein

Wanda gehören längst zu den erfolgreichsten Rockbands Österreichs – und ihre Weihnachtsshows in der Wiener Stadthalle haben sich inzwischen zu einer ganz besonderen Tradition entwickelt. Am 19. Dezember 2026 geht „Weihnachten mit Wanda“ in die bereits vierte Runde. Die „Krone“ verlost dafür 15x2 Stehplatzkarten.
Was als besonderes Konzertformat begann, ist mittlerweile zu einem Fixpunkt in der Wiener Vorweihnachtszeit geworden. Die Show verbindet die energiegeladenen Live-Auftritte der Band mit Wiener Charme, großen Mitsing-Momenten und einer festlichen Stimmung. Auch überraschende Gäste gehören traditionell zu diesem Abend dazu.
Ein ganz besonderer Abend in Wien
2026 bekommt das Konzert noch einmal eine besondere Bedeutung: „Weihnachten mit Wanda“ wird das einzige Wanda-Konzert des gesamten Jahres sein. Die Band legt ansonsten eine Live-Pause ein und will sich intensiv der Arbeit im Studio widmen. Umso außergewöhnlicher dürfte der Auftritt am 19. Dezember werden. Bereits die Weihnachtsshow 2025 war restlos ausverkauft – und auch 2026 soll die besondere Mischung aus Rock’n’Roll, Emotionen und Weihnachtsstimmung wieder tausende Fans in die Wiener Stadthalle locken.
Mitmachen und gewinnen
Sie wollen bei diesem besonderen Konzertabend live dabei sein? Dann machen Sie jetzt beim Gewinnspiel mit: Die „Krone“ verlost 15x2 Stehplatzkarten für „Weihnachten mit Wanda“ am 19. Dezember in der Wiener Stadthalle. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 3. Dezember ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.