Wanda lädt zum großen Weihnachtskonzert ein

Ein ganz besonderer Abend in Wien

2026 bekommt das Konzert noch einmal eine besondere Bedeutung: „Weihnachten mit Wanda“ wird das einzige Wanda-Konzert des gesamten Jahres sein. Die Band legt ansonsten eine Live-Pause ein und will sich intensiv der Arbeit im Studio widmen. Umso außergewöhnlicher dürfte der Auftritt am 19. Dezember werden. Bereits die Weihnachtsshow 2025 war restlos ausverkauft – und auch 2026 soll die besondere Mischung aus Rock’n’Roll, Emotionen und Weihnachtsstimmung wieder tausende Fans in die Wiener Stadthalle locken.