Den steirischen Bauern gehen die Tierärzte aus

Lange Arbeitstage, große Verantwortung und immer weniger Nachwuchs: Die Versorgung von Nutztieren steht in Teilen der Steiermark vor einer ungewissen Zukunft. Eine neue Initiative soll das Blatt wenden.
„Das Herausfordernste ist die Notfallversorgung“, sagt Nikola Dirscher. Die 41-Jährige betreibt eine Tierarztpraxis in Aflenz. Wer die Hochschwab-Region kennt, weiß um die vielen landwirtschaftlichen Betriebe in exponierter Lage. „Ich fahre von St. Ilgen bis nach Turnau. Die Anfahrten sind teilweise ein Wahnsinn“, erzählt sie. Ihr Handy ist rund um die Uhr eingeschaltet, sieben Tage die Woche. „Es hilft ja nichts: Wenn akut etwas passiert, muss man hin – egal, wie spät es ist.“
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