Regen statt Sonne: Österreich bleibt grau

Schnee bleibt vorerst auf den Bergen

Winterlich wird es hauptsächlich in höheren Lagen. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 1800 und 2400 Metern. Der anfangs teils lebhafte Südwind in den Alpen lässt im Tagesverlauf nach. Die Temperaturen erreichen österreichweit sechs bis 14 Grad, wobei es im Rheintal und in der südlichen Steiermark am mildesten wird.