Regen statt Sonne: Österreich bleibt grau

Der Dienstag zeigt sich in Österreich von seiner ungemütlichen Seite. Dichte Wolken, Nebel und immer wieder Regen bestimmen das Wetter. Wer auf ein paar Sonnenstrahlen hofft, braucht vielerorts Geduld. Immerhin bleiben die Temperaturen für November vergleichsweise mild.
Besonders in der ersten Tageshälfte fällt zwischen Vorarlberg und Oberösterreich immer wieder Regen. Auch in den übrigen Landesteilen dominieren Wolken und Nebelfelder. Im Süden bleibt es weitgehend trocken, größere Sonnenfenster sind allerdings auch dort selten.
Schnee bleibt vorerst auf den Bergen
Winterlich wird es hauptsächlich in höheren Lagen. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 1800 und 2400 Metern. Der anfangs teils lebhafte Südwind in den Alpen lässt im Tagesverlauf nach. Die Temperaturen erreichen österreichweit sechs bis 14 Grad, wobei es im Rheintal und in der südlichen Steiermark am mildesten wird.
Auch am Mittwoch bleibt das Wetter wechselhaft. Nebel und Wolken bestimmen weiterhin das Bild, besonders im Norden ist stellenweise mit Regen zu rechnen. Dazwischen kann sich aber auch kurz die Sonne zeigen.
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