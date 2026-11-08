Canucks mit Rossi setzen Niederlagenserie fort

Die Vancouver Canucks mit dem Vorarlberger Marco Rossi haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL die fünfte Niederlage in Serie kassiert. Das kanadische Duell bei den Edmonton Oilers hielten die Canucks am Samstag (Ortszeit) bis zum Schlussdrittel offen, ehe die Oilers, angeführt von den Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl, den 4:2-Heimsieg fixierten.
Für die Canucks, die weiter am Tabellenende stehen, war es die 15. Niederlage in den jüngsten 16 Spielen.
McDavid kam auf drei Assists und hat damit in allen 18 Saisonspielen mindestens einen Scorerpunkt verbucht. Draisaitl erzielte zwei Tore und gab eine Vorlage. Die Detroit Red Wings gingen unterdessen ohne den weiter verletzt fehlenden Kärntner Marco Kasper beim 0:4 auswärts gegen Colorado Avalanche zum dritten Mal hintereinander als Verlierer vom Eis. Über einen souveränen 9:2-Heimsieg jubelte Spitzenreiter Carolina Hurricanes gegen die Chicago Blackhawks.
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