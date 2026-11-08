Canucks mit Rossi setzen Niederlagenserie fort

McDavid kam auf drei Assists und hat damit in allen 18 Saisonspielen mindestens einen Scorerpunkt verbucht. Draisaitl erzielte zwei Tore und gab eine Vorlage. Die Detroit Red Wings gingen unterdessen ohne den weiter verletzt fehlenden Kärntner Marco Kasper beim 0:4 auswärts gegen Colorado Avalanche zum dritten Mal hintereinander als Verlierer vom Eis. Über einen souveränen 9:2-Heimsieg jubelte Spitzenreiter Carolina Hurricanes gegen die Chicago Blackhawks.