Werder-Kapitän Friedl schäumt: „Angsthasenfußball“

Stuttgart frischer

Tatsächlich wirkten die Stuttgarter – bwohl erst am Dienstag in der Champions League gegen Galatasaray in Einsatz gewesen – deutlich frischer. Friedl erklärte, dass sein Team extrem tief stand und viel zu oft den langen Ball nach vorne suchte. Nach dem Seitenwechsel zeigte Werder eine deutliche Leistungssteigerung. Der 23-jährige Youri Regeer vergab dabei die größte Möglichkeit auf den Ausgleich. Nach einem Traumpass von Niclas Füllkrug stand er frei vor Stuttgarts Torwart Dennis Seimen. Ihm versagten jedoch die Nerven vor dem Torabschluss.