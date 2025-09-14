Dolphin Surf: Was kann der Mini-BYD wirklich?

Seit BYD den Unter-4-Meter-Winzling Seagull auf der Autoshow in Peking gezeigt hat, warten wir darauf, dass er zu uns kommt. Jetzt ist er da, allerdings unter anderem Namen, deutlich größer, viel besser ausgestattet bzw. motorisiert – und er kostet mehr als doppelt viel. Trotzdem ist er nicht teuer. Was das heißt, klären wir hier im Podcast.