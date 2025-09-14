Vorteilswelt
„Krone“-Motor-Podcast

Dolphin Surf: Was kann der Mini-BYD wirklich?

Motor
14.09.2025 14:00
(Bild: Stephan Schätzl)

Seit BYD den Unter-4-Meter-Winzling Seagull auf der Autoshow in Peking gezeigt hat, warten wir darauf, dass er zu uns kommt. Jetzt ist er da, allerdings unter anderem Namen, deutlich größer, viel besser ausgestattet bzw. motorisiert – und er kostet mehr als doppelt viel. Trotzdem ist er nicht teuer. Was das heißt, klären wir hier im Podcast.

0 Kommentare

Der Podcast direkt aus dem Cockpit, jeden zweiten Mittwoch im Monat neu.

Holen Sie sich gratis Ihr „Schätzl am Steuer“-Podcast-Abo überall da, wo es Podcasts gibt, und versäumen Sie keine Episode mehr! 

Porträt von Stephan Schätzl
Stephan Schätzl
