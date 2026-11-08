Alles ist möglich

Stürmer, die nach Belieben trafen. Jungstars, die später bei teilweise den größten Teams Europas für Furore sorgten, Rekordvorsprünge und Titel in Serie. Zwischen 2014 und 2023 kürte sich Salzburg zehnmal in Serie zum österreichischen Meister – nicht einmal die Punkteteilung konnte der Konkurrenz helfen. Eine Dominanz, die für Fadesse sorgte. Auch weil es die Mozartstädter immer wieder schafften, sogar die wichtigsten Abgänge zu kompensieren. Doch das Blatt hat sich gewendet, der Kampf um den Meisterteller ist längst keine eintönige Angelegenheit mehr: