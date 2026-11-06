Wie EU-Milliardenstrafen die Autobranche umbringen

Das faktische Verbrenner-Aus ab 2035 wird vom EU-Parlament im Dezember von Volkspartei, Sozialisten und Liberalen durch die Hintertür einzementiert. Bis dahin quält die EU-Kommission Europas Autobauer mit immer härteren Emissionsvorgaben und Milliardenstrafen. Krone+ analysiert, wie Tesla und BYD mit dem europäischen Niedergang ihre Gewinne ohne Zutun auffetten und zeigt die horrenden Strafsummen pro Hersteller im Detail.
Die Zahlen sind kaum zu glauben: Weil beispielsweise Volkswagen 40.500 Verbrenner-Autos in Österreich 2025 verkaufte, zahlt der Konzern rund elf Millionen Euro Umweltstrafe. Verkauft VW im Jahr 2030 wiederum 40.500 Verbrenner und hält die dann vorgegebene Emissionsreduktion von minus 55 Prozent nicht ein, sind allein dafür 200 Millionen Euro Strafe fällig. In Deutschland bei 547.000 Autos beinahe drei Milliarden Euro (siehe komplette Berechnungen für Österreich und Deutschland unten). Doch wie kann das sein?
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