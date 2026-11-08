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Die Kultfamilie Focker meldet sich zurück

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08.11.2026 07:00
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Vor mehr als 25 Jahren musste sich Ben Stiller als Greg Focker erstmals mit seinem gefürchteten Schwiegervater Jack Byrnes alias Robert De Niro herumschlagen. Nun geht das Familienchaos in die nächste Runde: In „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ kehren die beiden Comedy-Stars zurück auf die große Leinwand zusammen mit Superstar Ariana Grande. Mit krone.tv können Sie live bei der Premiere dabei sein!

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Begonnen hat alles im Jahr 2000 mit „Meine Braut, ihr Vater und ich“. Darin versucht Greg Focker, bei seinem zukünftigen Schwiegervater Jack Byrnes einen möglichst guten Eindruck zu hinterlassen. Doch Jack ist nicht nur ausgesprochen misstrauisch, sondern auch ehemaliger CIA-Agent – und macht Greg das Leben entsprechend schwer.

Der große Erfolg führte zu zwei weiteren Filmen. In „Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich“ trafen schließlich auch die beiden Familien aufeinander, während „Meine Frau, unsere Kinder und ich“ das turbulente Familienleben von Greg und Pam weitererzählte. Über die Jahre entwickelte sich die Reihe zu einer der bekanntesten Familienkomödien Hollywoods.

(Bild: © Universal Studios and Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. / Constantin Film Österreich)
(Bild: © Universal Studios and Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. / Constantin Film Österreich)

Eine neue Generation sorgt für Chaos
Nun kehrt die Familie Focker zurück – und vieles hat sich verändert. Greg und Pam sind älter geworden, ihre Kinder inzwischen erwachsen und plötzlich steht die nächste Generation im Mittelpunkt. Dabei könnte sich für Greg ein Kreis schließen: Aus dem nervösen Schwiegersohn von einst wird nun selbst ein Vater, der bei der Partnerwahl seiner Kinder ganz genau hinschaut. Neben Robert De Niro und Ben Stiller sind auch Owen Wilson, Teri Polo und Blythe Danner wieder mit dabei. Neu zum Cast stoßen unter anderem Ariana Grande, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein und Eduardo Franco.

(Bild: © Universal Studios and Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. / Constantin Film Österreich)
(Bild: © Universal Studios and Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. / Constantin Film Österreich)

Wir laden Sie zur Österreich-Premiere ein
Nehmen Sie Ihre Schwiegereltern mit und erleben Sie mit krone.tv die Österreich-Premiere des 4. Teil der Erfolgskomödie rund um Greg Focker und seinen Schwiegervater. Wir verlosen 50x2 Tickets für die Premiere am 23. November 2026 im Village Cinema Wien. 

Österreich Premiere von „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“

Wann: 23. November 2026
Wo: Village Cinema Wien Mitte
Kartenausgabe: 19:15 – 20:00 Uhr
Filmstart: 20:15

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 16. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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