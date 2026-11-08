Die Kultfamilie Focker meldet sich zurück

Eine neue Generation sorgt für Chaos

Nun kehrt die Familie Focker zurück – und vieles hat sich verändert. Greg und Pam sind älter geworden, ihre Kinder inzwischen erwachsen und plötzlich steht die nächste Generation im Mittelpunkt. Dabei könnte sich für Greg ein Kreis schließen: Aus dem nervösen Schwiegersohn von einst wird nun selbst ein Vater, der bei der Partnerwahl seiner Kinder ganz genau hinschaut. Neben Robert De Niro und Ben Stiller sind auch Owen Wilson, Teri Polo und Blythe Danner wieder mit dabei. Neu zum Cast stoßen unter anderem Ariana Grande, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein und Eduardo Franco.