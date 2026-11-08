Ein Hund soll Salzburgerin neue Lebenskraft geben

Panikattacken, Angstzustände, kein geregelter Alltag – ein spezieller Assistenzhund könnte einer psychisch kranken Salzburgerin (31) helfen. Die Kosten? Exorbitant hoch – und somit ein Fall für die Spendenaktion „Krone hilft“.
Selbst die kleinsten Dinge des Alltags werden für sie zum Spießrutenlauf. „Nur die eigenen vier Wände sind meine sichere Zone“, meint Jessica Baku. Die Salzburgerin leidet an einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Panikattacken und massive Angstzustände sind der tägliche Begleiter der zweifachen Mutter.
Die 31-Jährige traut sich kaum, allein aus dem Haus zu gehen. „Jüngst musste ich mit dem Zug zu einem Arzttermin fahren. Beim Hauptbahnhof gab es einen Nothalt. Ich war total fertig, geriet in Panik, habe mich versteckt und meinen Mann angerufen“, sagt Baku. Ehegatte Konstantin ergänzt: „An manchen Tagen hab‘ ich schon ein mulmiges Gefühl, sie alleine zu lassen.“
Liebe Leser! Wenn Sie helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „JESSICA“ auf unser „Krone“-Sonderkonto beim Raiffeisenverband Salzburg:
IBAN: AT21 3500 0000 1609 0003; BIC: RVSAAT2S
Die Spenden sind vollkommen steuerlich absetzbar! Spenden, die nach einem Zeitraum von zwei Monaten nach Aktionsstart einlangen, können vom Verein auch für andere Hilfsaktionen verwendet werden.
Jessica Baku ist bereits seit ihrer Jugend in Therapie. Sie hatte keine leichte Kindheit, kam bereits mit neun Jahren in ein Heim. „Ich konnte nie im Dunklen bleiben, Stille hat mich verrückt gemacht. Immer musste das Radio laufen, im Dunklen habe ich irrationale Ängste verspürt“, erinnert sie sich.
Mit der Zeit gelang es Baku, ihre Situation in den Griff zu bekommen. „Verdrängen hat eigentlich gut funktioniert.“ Doch mittlerweile sind die Angstzustände wieder zurück. Dann bekommt die junge Frau Herzrasen, beginnt zu zittern und regelrecht „zu versteinern“, wie es die Flachgauerin sehr treffend beschreibt.
Hund kostet fast 30.000 Euro
Ein Licht am Ende des Horizonts: Baku wünscht sich einen speziell ausgebildeten Assistenzhund. „Er würde mir Sicherheit geben, könnte erste Anzeichen für eine Panikattacke sofort erkennen und mich beruhigen“, erzählt die 31-Jährige. 28.000 Euro kostet die Anschaffung des Vierbeiners. „Das können wir niemals stemmen“, schnauft das Ehepaar.
Die „Krone“ will der Familie zur Seite stehen – und setzt dabei auf die Hilfe ihrer Leser. Die Aktion „Krone hilft“ hat ein Spendenkonto eingerichtet. Jeder Euro geht eins zu eins an Familie Baku weiter.