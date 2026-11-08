Ein Hund soll Salzburgerin neue Lebenskraft geben

Die 31-Jährige traut sich kaum, allein aus dem Haus zu gehen. „Jüngst musste ich mit dem Zug zu einem Arzttermin fahren. Beim Hauptbahnhof gab es einen Nothalt. Ich war total fertig, geriet in Panik, habe mich versteckt und meinen Mann angerufen“, sagt Baku. Ehegatte Konstantin ergänzt: „An manchen Tagen hab‘ ich schon ein mulmiges Gefühl, sie alleine zu lassen.“