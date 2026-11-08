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Wer das Sagen hat

Bosse-Beben bei Bullen hat Wirkung nicht verfehlt

Red Bull Salzburg
08.11.2026 05:30
Torschütze und Führungspersönlichkeit: Haris Tabakovic.
Torschütze und Führungspersönlichkeit: Haris Tabakovic.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Ein neues Trainerteam, zahlreiche neue Spieler, dazu eine völlig neue Hierarchie: Im Lager des Fußball-Bundesligisten FC Red Bull Salzburg ist die Hackordnung eine gänzlich neue. Die „Krone“ zeigt, wer in der Mannschaft das Sagen hat.

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Für Bullen-Fans hat er beinahe schon Tradition: Der alljährliche Umbruch im Sommer.

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