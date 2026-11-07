Trainerbeben in der Regionalliga Nord

„Habe ich nicht sehr wertschätzend gefunden“

Lessacher meinte: „Ich habe mich bei der Mannschaft für die Zusammenarbeit bedankt. Dass sie das über die Medien oder über vereinsinterne Personen irgendwo zwischen Mittwoch und Freitag mitbekommen haben, dass ich freigestellt werde und dass ich enttäuscht bin von der Vereinsseite, wie das abgelaufen ist. Es geht immer um die Art und Weise, wie man sich trennt. Ich versuche das maximal respektvoll zu machen. In der Art und Weise, wie das herausgerutscht von der Vereinsführung, habe ich das nicht sehr wertschätzend gefunden.“