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Trainerbeben in der Regionalliga Nord

Salzburg: Sport-Nachrichten
07.11.2026 17:50
Christoph Lessacher wurde bei Hallein von Sportchef David König rausgeworfen.
Christoph Lessacher wurde bei Hallein von Sportchef David König rausgeworfen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Hallein und Christoph Lessacher gehen ab sofort getrennte Wege! Der Nordligist trennte sich nach dem letzten Spiel des Jahres 2026 von seinem Coach. Die „Krone“ berichtete bereits im Vorfeld über die mögliche Entlassung, von der Lessacher nur aus den Medien erfuhr.

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Was die „Krone“ am Freitag bereits berichtete, ist jetzt fix: Hallein-Trainer Christoph Lessacher wird mit dem Regionalligisten nicht ins Frühjahr gehen. Nach der 1:2-Niederlage im letzten Spiel des Jahres 2026 in Gurten beorderte Sportchef David König seinen Trainer zum Gespräch. Mit 31. Dezember wird der Vertrag mit Christoph Lessacher seitens des Klubs aufgelöst. König selbst wollte sich auf „Krone“-Anfrage vor Ort in Gurten nicht äußern . . .

„Habe ich nicht sehr wertschätzend gefunden“
Lessacher meinte: „Ich habe mich bei der Mannschaft für die Zusammenarbeit bedankt. Dass sie das über die Medien oder über vereinsinterne Personen irgendwo zwischen Mittwoch und Freitag mitbekommen haben, dass ich freigestellt werde und dass ich enttäuscht bin von der Vereinsseite, wie das abgelaufen ist. Es geht immer um die Art und Weise, wie man sich trennt. Ich versuche das maximal respektvoll zu machen. In der Art und Weise, wie das herausgerutscht von der Vereinsführung, habe ich das nicht sehr wertschätzend gefunden.“

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Lessacher war seit Juli 2023 bei den Salinenstädtern tätig und überzeugte mit guter Arbeit. Als Vizemeister der Salzburger Liga führte er die Tennengauer in die neue Regionalliga Nord. Nach dem Sieg in Runde eins gegen Gurten schlitterte Hallein in die Krise, gewann neun Spiele nicht. Dann hat sich Hallein jedoch wieder erfangen. Für die Verantwortlichen war es aber dennoch zu wenig . . . 

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