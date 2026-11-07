Kastenwagen mit gestohlenem Moped gestoppt

Bei einer Polizeikontrolle in Mittersill flog ein Kastenwagen mit Diebesgut auf. Zwei Ungarn hatten auf der Ladefläche ein Moped versteckt. Papiere konnten sie nicht vorweisen. Die beiden werden angezeigt.
Der Kastenwagen wurde von der Polizei im Zuge einer Verkehrskontrolle gestoppt. Bei der genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Lenker (29) und sein Beifahrer (50), beide Ungarn, ein als gestohlen gemeldetes Motorrad geladen hatten. Es war unter zahlreichen Reifen versteckt.
Das Duo gab an, das Moped rechtmäßig gekauft zu haben, konnte aber weder Kaufvertrag noch Fahrzeugpapiere oder Schlüssel vorweisen. Das Moped wurde sichergestellt. Eine Anzeige gegen die beiden Ungarn folgt.
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