Amtsleiter schöpfte bei Betrugsmail Verdacht

ÖVP-Bürgermeister Alois Mühlbacher ist froh, dass die Betrüger in der Antheringer Amtsstube keine leichten Opfer fanden. „Ich war gerade bei einer Bürgermeisterkonferenz, als die Warnung von meinem Amtsleiter gekommen ist und habe das gleich weitergeben können.“ Der Fall wurde an die Polizei übergeben.