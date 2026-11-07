Amtsleiter schöpfte bei Betrugsmail Verdacht

Jetzt wurde auch die Gemeinde Anthering zum Ziel für Betrüger. Unbekannte schickten im Namen des Bürgermeisters eine Zahlungsaufforderung. Der Amtsleiter schöpfte rechtzeitig Verdacht.
In der E-Mail stand die Aufforderung fünf Paysafe-Karten im Wert von insgesamt 750 Euro zu kaufen und die Einlösecodes zu fotografieren. Vorgetäuscht war der Bürgermeister als Absender. Amtsleiter Thomas Ehinger fiel aber schnell auf, dass etwas nicht stimmte.
ÖVP-Bürgermeister Alois Mühlbacher ist froh, dass die Betrüger in der Antheringer Amtsstube keine leichten Opfer fanden. „Ich war gerade bei einer Bürgermeisterkonferenz, als die Warnung von meinem Amtsleiter gekommen ist und habe das gleich weitergeben können.“ Der Fall wurde an die Polizei übergeben.
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