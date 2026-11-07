Nordliga-Klub feiert Kantersieg zum Jahreskehraus

Nach dem 4:2-Heimsieg von Seekirchen am Freitag gegen Steyr standen am Samstag auch die übrigen Salzburger Regionalliga-Vertreter auf dem Platz. Wals-Grünau holte dabei einen klaren Sieg. Die Flachgauer gewannen ihr Heimspiel gegen Bad Leonfelden/Schenkenfelden mit 5:0. „Ein perfekter Abschluss eines nahezu perfekten Jahres“, schwärmte Cheftrainer Bernhard Huber-Rieder nach der Partie gegenüber der „Krone“. Nach Schlusspfiff versammelte sich die ganze Truppe in der Kabine, ließ das ganze Jahr Revue passieren. Vor rund einem Jahr wurde es nämlich offiziell, dass sich Huber-Rieder den Grünauern anschließen wird.