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Neuer Klub Winterkönig: „Hätte ich nie erwartet“

Salzburg: Sport-Nachrichten
07.11.2026 22:30
Bischofshofen-Trainer Mersudin Jukic.
Bischofshofen-Trainer Mersudin Jukic.(Bild: FUSSBALL-IMPRESSIONEN VOM SALZBURGER UNTERHAUS)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Der SC Bischofshofen wurde erst im Sommer gegründet und lacht über den Winter jetzt von der Tabellenspitze der 2. Klasse Süd! Trainer Mersudin Jukic ist sehr glücklich, wie sich sein Team entwickelt hat. Im Fan.at-Spiel der Runde bezwang Bischofshofen Muhr mit 3:1 und holte sich dadurch die Tabellenführung.

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Erst im Sommer gegründet und schon Winterkönig: Der SC Bischofshofen wusste in der 2. Klasse Süd auf Anhieb zu überzeugen! „Das hätte ich nie erwartet“, meinte Trainer Mersudin Jukic. Als er im Sommer den neuen Klub übernommen hat, wusste er noch nicht einmal, welcher Spieler auf welcher Position spielt. „Es hat Tage gegeben, wo wir sechs oder sieben Leute im Training waren, es war wirklich nicht einfach.“

Bischofshofen greift nach dem Titel im Frühjahr
Doch der Routinier, der als Spieler und Trainer schon viel erlebte, liebt die Herausforderung. Und so formte er ein Team, das mit 31 Punkten auf 13 Spielen von der Tabellenspitze lacht. „Eine schöne Momentaufnahme. Wir werden im Frühjahr nicht nachlassen!“

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Den Abschluss des Herbstes bildete das Fan.at-Spiel der Runde gegen Muhr, das Bischofshofen 3:1 gewinnen konnte. „Es war wie erwartet eine schwierige Partie. Wir sind gut reingestartet, haben das 1:0 (in Minute vier durch Özyurt, Anm.) gemacht. Durch die schnellen Treffer nach dem Seitenwechsel (durch Duranovic und Kojic) war die Vorentscheidung. „Für mich war es das erste Mal in Muhr, sehr schwierig dort“, erkannte Jukic.

Mit Aleksandar Kojic hat er einen Top-Knipser im Team, der im Herbst 16 Treffer erzielte. „Ein super Junge, er gibt immer Gas“, lobte der Coach.

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