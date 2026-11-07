Neuer Klub Winterkönig: „Hätte ich nie erwartet“

Erst im Sommer gegründet und schon Winterkönig: Der SC Bischofshofen wusste in der 2. Klasse Süd auf Anhieb zu überzeugen! „Das hätte ich nie erwartet“, meinte Trainer Mersudin Jukic. Als er im Sommer den neuen Klub übernommen hat, wusste er noch nicht einmal, welcher Spieler auf welcher Position spielt. „Es hat Tage gegeben, wo wir sechs oder sieben Leute im Training waren, es war wirklich nicht einfach.“