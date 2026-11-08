Der unpolitische Sport

Russland darf wieder aufs Eis – geht es nach dem Internationalen Sportgerichtshof CAS. Eine Entscheidung, die auch „Krone Vorarlberg“-Autor Harald Petermichl beschäftigt. Besonders die Reaktionen der anderen Teilnehmer und was der Weltverband IIHF dazu sagt. Doch dort ist es bislang recht ruhige, wie Petermichl in der neuesten Ausgabe seiner Kolumne „Ach, übrigens...“ feststellt. Warum nur?
Der gute Franz Reindl kann einem wirklich leidtun. Noch keine sechs Wochen ist es her, dass er auf Teneriffa zum neuen Präsidenten der in Zürich beheimateten Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) gewählt wurde. Mit 51,87 % der Stimmen konnte sich der ehemalige Stürmer vom SC Riessersee damals in der Stichwahl gegen seinen tschechischen Mitbewerber, Ex-Goalie Petr Briza, durchsetzen. Eigentlich ein perfekter Zeitpunkt also, um sich in Ruhe um die Ausrichtung der nächsten Weltmeisterschaft zu kümmern, die im kommenden Mai in Mannheim, Düsseldorf und Gelsenkirchen stattfinden soll. Aus heutiger Sicht würde sich Reindl vielleicht wünschen, es hätten zwei Delegierte weniger für ihn gestimmt, dann hätte er eine Sorge weniger.
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