Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg ab 17 Uhr LIVE

Zwölfter Spieltag in der österreichischen Bundesliga. Der SK Sturm Graz empfängt Red Bull Salzburg, wir berichten ab 17 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Sturm verlor das Europa-League-Schlüsselspiel gegen Celje zuhause 2:3, Salzburg kassierte in Anderlecht den Dämpfer in Form eines 0:2. Aufrappeln und eine Reaktion vor der länderspielbedingten Ligapause zeigen lautet die Devise beider enttäuschter Lager für heute. „Ich werde dafür sorgen, dass wir die Köpfe wieder hochkriegen“, versprach Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch, der schon davor mentale Frische bei seinem ersatzgeschwächten Team vermisst hatte. Prompt fabrizierte Sturm am Donnerstag kapitale Eigenfehler.
Das Fehlen von Schlüsselspielern um Otar Kiteishvili konnten die Grazer zuletzt immer schlechter kompensieren. Weil weitere Akteure verletzt sind, war sinnvolle Rotation kaum möglich. „Gizo Mamageishvilis Rückkehr in den Kader ist ein erster, extrem erfreulicher Schritt. Wir hoffen nun, dass vielleicht der eine oder andere Spieler aus unserem Lazarett ebenfalls bis zum Sonntag wieder bereit ist“, meinte Ingolitsch am Freitag, ohne konkret zu werden. Auch Salzburg fehlten in Belgien drei Mann der etatmäßigen Viererabwehrkette neben dem wichtigen Offensivmann Sota Kitano.
Röhl rechnet nicht mit schönem Spiel
Salzburgs Trainer will seine Schlüsse aus der in der ersten Hälfte verlorenen Anderlecht-Partie gezogen haben. „Wir müssen versuchen, noch besser als Team zu verteidigen, die Teams gar nicht so nah ans Tor rankommen zu lassen“, sagte Danny Röhl. „Wenn wir das hinbekommen, haben wir auch eine gute Chance am Sonntag.“ Er prognostizierte ein Spiel, in dem es viel um Duelle und zweite Bälle gehen würde. „Es könnte, wie öfter gegen sie, nicht immer das schönste Spiel werden.“
Das jüngste Duell dominierte Sturm, ehe die „Bullen“ in Führung gingen und in Überzahl einen deutlichen 3:0-Heimerfolg einfuhren. In Graz ist Sturm gegen Salzburg vier Partien ungeschlagen und allgemein in Ligaheimspielen unter Ingolitsch noch unbesiegt. Salzburg andererseits steht noch ohne Saisonniederlage da und entschied auch die Matches gegen Rapid (5:1) und den LASK (3:1) für sich.
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