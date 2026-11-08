Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg ab 17 Uhr LIVE

Röhl rechnet nicht mit schönem Spiel

Salzburgs Trainer will seine Schlüsse aus der in der ersten Hälfte verlorenen Anderlecht-Partie gezogen haben. „Wir müssen versuchen, noch besser als Team zu verteidigen, die Teams gar nicht so nah ans Tor rankommen zu lassen“, sagte Danny Röhl. „Wenn wir das hinbekommen, haben wir auch eine gute Chance am Sonntag.“ Er prognostizierte ein Spiel, in dem es viel um Duelle und zweite Bälle gehen würde. „Es könnte, wie öfter gegen sie, nicht immer das schönste Spiel werden.“