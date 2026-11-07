Bauherr aus Liebe zum Tal: Gerhard Porsche ist tot

Von einem Haus an der Hauptstraße, die durch das Dorf führt, kannte er den Besitzer, kaufte ihm das Gebäude ab und baute es zum schmucken Zweitwohnsitz um, erinnert man sich in St. Salvator dieser Tage wieder zurück. Dann ging es richtig los: Ein altes Gasthaus baute Porsche zum urigen Seppenbauer um; ein Hotel mit Saunalandschaft und Fitnesscenter sowie ein Seminarzentrum kamen dazu.